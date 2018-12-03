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Beşiktaş'ta yedekler, as oyuncuları aratmadı
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Spor - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Beşiktaş'ta yedekler, as oyuncuları aratmadı

Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'ı evinde 1-0 yenerek yükselişinin sürdüren Beşiktaş'ta, yedek oyuncular Mustafa Pektemek, Güven Yalçın ve Dorukhan, as oyuncuları aratmadı.

Beşiktaş, Vodefone Park'ta oynanan Galatasaray maçını 1-0 kazanarak Süper Lig'deki yükselişinin sürdürürken, yedek kulübesinden gelen oyuncular takıma büyük katkı sağladı. Galatasaray maçında Pepe, Gökhan Gönül ve Babel gibi as oyuncularından yoksun çıkan Beşiktaş Mustafa Pektemek, Güven Yalçın ve Dorukhan'dan büyük verim aldı. Özellikle genç oyuncular Dorukhan ve Güven'in performansı, hem tribünleri hem de teknik direktör Şenol Güneş'in yüzünü güldürdü.

Galatasaray'ı evinde 1-0 mağlup eden Beşiktaş, ligde son iki haftadaki yükselişine devam etti. Başakşehir'in Sivasspor'a kaybettiği hafta altın değerinde 3 puan alan Beşiktaş, 24 puanla 3. sıraya yükselirken, averaj farkıyla Galatasaray'ın üzerine çıktı.

Siyah-beyazlı takımda son haftalarda gösterdiği performansla dikkat çeken bir diğer isim Adem Ljalic. Sezon başında istediği süreyi alamadığı için etkili olamayan Sırp yıldız, son haftalarda skora doğrudan etki ederek takımını sırtlayan isim oldu. Takımının son 3 maçına damga vuran Ljalic, gol yollarında takımın en etkili ismi konumunda.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında Galatasaray'ı 1-0 yenerek son iki haftadaki yükselişini sürdürdü.

GERİDE SİGORTA NECİP

Pepe ve Roco'nun sakatlıkları nedeniyle forma giyemediği maçlarda Şenol Güneş, Necip Uysal'a sarıldı. Stoperde forma giyen yıldız oyuncu defansın sigortası olurken Vida ile yakaladığı uyum uzun maratonda Şenol Güneş'in elini güçlendirdi.

Gerçek mevkisi orta saha olan Necip, bir çok maçta defansın ortasında, sağında ve solunda görev alarak takımdaki diğer oyunculara da örnek oldu.

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MUSTAFA PEKTEMEK 'YENİ TRANSFER GİBİ

Beşiktaş'ta son yıllarını sakatlık, kiralık ve kadroya girememe gibi olaylar ile geçiren Mustafa Pektemek, Beşiktaş'ın son haftalarda dikkat çeken futbolcularında oldu.

Ryan Babel'in sözleşme uzatma sıkıntıları, sakatlanma ve taraftarlar ile girdiği olumsuz diyalog süreçlerinde Lens ve Quaresma'nın da sakatlık yaşamasıyla sağ ve sol kanatta oynayan Mustafa, takıma verdiği katkıyla son haftaların övgüye değer isimlerinden birisi konumuna geldi. Taraftarların çoğu zaman tepki gösterdiği Mustafa Pektemek, Süper Lig'de 3 gol 1 asist Avrupa Ligi'nde de 2 asist ile yeniden sempati kazanmaya başladı.

GELECEĞİ PARLAK GOLCÜ GÜVEN YALÇIN

İlk olarak Demir Grup Sivasspor maçında maç kadrosuna giren ve takımın tek golünü atan Güven Yalçın, Ankaragücü maçında da fileleri havalandırmayı başarmıştı. Listede olmadığı için Sarpsborg maçında oynayamayan Güven, Galatasaray maçına da ilk 11'de çıkarak Şenol Güneş'in güvendiği futbolculardan biri olduğunu kanıtladı. Hala geliştirmesi gereken bir çok yönü olan Güven, Beşiktaş için önemli bir golcü olacağını hissettiriyor.

 


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