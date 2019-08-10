Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
Beşiktaş'ta Vidal sesleri
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Spor - - Editör: Tuğçe Gürel

Beşiktaş'ta Vidal sesleri

Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ın uzun süredir gündeminde olan Vidal için harekete geçtiği iddia edildi.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ın uzun süredir gündeminde olan Vidal için harekete geçtiği iddia edildi.

Yaz transfer dönemini ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'ye oranla daha sessiz geçiren Beşiktaş'la ilgili Şili basınından gelen bir iddia gündeme bomba gibi düştü.

AS gazetesinin Şili edisyonu, Siyah Beyazlılar'ın Barcelona'da forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Arturo Vidal'i kadrosuna katmak istediğini yazdı.

Gazetenin okuyucularıyla paylaştığı özel habere göre Beşiktaş yönetimi, 32 yaşındaki orta saha oyuncusuna yıllık 4 milyon euro önererek Serie A devi Inter'den daha yüksek bir maaş teklifinde bulundu. Barça ile 2021 yazına dek sözleşmesi bulunan yıldız ismin geleceğiyle ilgili nihai kararını ise önümüzdeki günlerde vereceği belirtildi.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Beşiktaş'ta Vidal sesleri
Cihangir Ceyhan gazetecileri tehdit etti!
Galatasaray'da Falcao çılgınlığı
Cengiz Ünder Alman devine doğru
Galatasaray Mehmet Topal'ın peşinde
Kolarov Fenerbahçe'de mi?
Bahaddin Yetkin istifa etti mi?
Fatih Terim'den Çalhanoğlu'na övgü
Yıldız Tilbe'den muhteşem konser
-
Çok Okunanlar
Behzat Ç 4. sezon 2. bölüm izle tek parça sansürsüz Blu TV
Behzat Ç 4. sezon 2. bölüm izle tek parça sansürsüz Blu TV
İzmir'de Veba Salgını Alarmı!
İzmir'de Veba Salgını Alarmı!
Falcao Galatasaray'da!
Falcao Galatasaray'da!
Fenerbahçe - Bayern Münih Maçı Bu Akşam!
Fenerbahçe - Bayern Münih Maçı Bu Akşam!
Baklavacı Maganda Hakim Karşısında!
Baklavacı Maganda Hakim Karşısında!
Beşiktaş'tan Konoplyanka atağı
Beşiktaş'tan Konoplyanka atağı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Son Haberler
Beşiktaş'ta Vidal sesleri
Beşiktaş'ta Vidal sesleri
Cihangir Ceyhan gazetecileri tehdit etti!
Cihangir Ceyhan gazetecileri tehdit etti!
Galatasaray'da Falcao çılgınlığı
Galatasaray'da Falcao çılgınlığı
Cengiz Ünder Alman devine doğru
Cengiz Ünder Alman devine doğru
Galatasaray Mehmet Topal'ın peşinde
Galatasaray Mehmet Topal'ın peşinde
Kolarov Fenerbahçe'de mi?
Kolarov Fenerbahçe'de mi?
Bahaddin Yetkin istifa etti mi?
Bahaddin Yetkin istifa etti mi?
Fatih Terim'den Çalhanoğlu'na övgü
Fatih Terim'den Çalhanoğlu'na övgü
Yıldız Tilbe'den muhteşem konser
Yıldız Tilbe'den muhteşem konser
İşte Falcao'nun geliş tarihi!
İşte Falcao'nun geliş tarihi!
Falcao Galatasaray'da! Falcao kimdir?
Falcao Galatasaray'da! Falcao kimdir?
Falcao'dan aile açıklaması!
Falcao'dan aile açıklaması!

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji