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Beşiktaş'ta Vida şoku
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Spor - - Editör: Tuğçe Gürel

Beşiktaş'ta Vida şoku

Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ta Vida şoku yaşanıyor. Yıldız oyuncunun apar topar hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ta Vida şoku yaşanıyor. Yıldız oyuncunun apar topar hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Beşiktaş'ın bugün yapılan antrenmanında Domagoj Vida şoku yaşandı.

İdmanda sakatlık yaşayan Hırvat futbolcu sakatlandı ve hastaneye kaldırıldı. Skorer'in haberine göre çekilecek MR sonrasında yıldız oyuncunun durumu belli olacak. Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, Atiba ve Roco sakatlıkları nedeniyle idmanlara çıkamıyor.

Beşiktaş Kulübü Domagoj Vida ile ilgili resmi sitesinden şu açıklamada bulundu: "Sivasspor ile oynanan maç esnasında ayak bilek arka kısmında ağrısı oluşan ancak oyuna devam eden sporcumuz Demagoj Vida ağrı şikayetinin devam etmesi üzerine tedbir amaçlı antrenmana çıkarılmadı.Durum MR sonucuna göre netlik kazanacak."


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