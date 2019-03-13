Beşiktaş'ta sürpriz Kagawa gelişmesi

Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ta flaş Kagawa gelişmesi yaşanıyor. Siyah beyazlıların Japon oyuncunun bonservisini almaya karar verdikleri ifade edildi.

Beşiktaş yönetimi, Konyaspor maçında 90+3 dakikada atmış olduğu golle takımı galibiyete taşıyan Shinji Kagawa'nın bonservisini almak için resmen harekete geçti.

Bonservisi Alınacak

Deneyimli oyuncunun kararının belirleyici olacağı bu transfer için Beşiktaş'ın Japon sponsorları da devreye sokmaya hazırlandığı kaydedildi. Başkan Fikret Orman ile görüşen Japon sponsorlar ile sezon sonu gelmeden bu transferin tamamlanacağı kaydedildi.