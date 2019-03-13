Beşiktaş'ta Razvan sesleri

Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ta Mircea Lucescu ve oğlu Razvan'ın gelecek sezondan itibaren görev alacağı belirtildi.

Teknik direktör Şenol Güneş'in A Millli Takım'ın başına geçmesinden sonra siyah beyazlılarda hoca adayları da çoğalmaya başladı. Rumen basınından konu hakkında bir son dakika açıklaması geldi.

Lucescu ve Oğlu Geliyor

Romanya'da haftalık olarak yayım yapan Fanatik dergisine göre Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Mircea Lucescu ve oğlu Razvan ile yaptığı görüşmelerde ilerleme kaydederken iki isim gelecek sezondan itibaren siyah beyazlı takımda görev yapacak.