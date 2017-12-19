Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMKADIN
Beşiktaş'ta hedef yediden Demba Ba
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Spor - - Editör: Sefa Koçak

Beşiktaş'ta hedef yediden Demba Ba

Cenk Tosun'un olası transferi için alternatif arayışlarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, taraftarın sevgilisi Senegalli yıldız Demba Ba'yı yeniden gündemine aldı.

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları büyük gizlilik içinde sürse de, bazı oyuncularla yapılan görüşmeler medyada yer almaya devam ediyor. Cenk Tosun'un Premier Lig ya da Bundesliga'da gitmesine kesin gözüyle bakılırken, forvet arayışlarını sürdüren yönetimin rotayı yeniden Demba Ba'ya çevirdiği öğrenildi.

Beşiktaş'ta oynadığı dönemde adına besteler yapılan Senagalli yıldız, 13 milyon euro karşılığında 2016 yılında Çin liginin yolunu tutmuştu. Burada oynadığı dönemde ciddi bir sakatlık geçiren 32 yaşındaki yıldız, uzun süre sahalardan uzak kalarak, kiralık olarak Beşiktaş'a dönmüştü. Burada sadece 2 maça çıkan Ba, Beşiktaş'a gelmesi durumunda ücretsiz olarak kadroya katılabilecek.

Kulübü Shanghai Shenhua ile sözleşmesini sona erdiren Demba Ba için bonservis bedeli ödemeyecek olan siyah-beyazlılar, tecrübeli oyuncuyla iki buçuk yıllık mukavele imzalamayı planlıyor.

Şu an kadrosunda 14 yabancı futbolcusu bulunan Beşiktaş'ın, Ba'ya kontenjan açmak için en az bir yabancı oyuncusuyla yollarını ayırması gerekiyor.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Aşırı hijyen bebekleri astım hastası yapıyor
Bağışıklık sistemini güçlendirmek için hangi adımlar atılmalı
Egzamaların azdığı dönem başladı
Rabdomiyoliz aşırı spor yapanların başını yakıyor
Hamilelik sonrası kilolardan kurtulmanın püf noktaları
Hamilelik sonrası kilolardan kurtulmanın püf noktaları
Online yılbaşı alışverişi yaparken dikkat
Egzersiz alışkanlığını kalıcı kılmak için hangi adımlar atılmalı
İncir ile zeytin yağından yapılan ilaç her derde deva
-
Çok Okunanlar
UFAK TEFEK CİNAYETLER OYUNCULARI KİMDİR?
UFAK TEFEK CİNAYETLER OYUNCULARI KİMDİR?
Ayhan Akman Galatasaray'ın Kalecisi Muslera'ya Küfür İddiası
Ayhan Akman Galatasaray'ın Kalecisi Muslera'ya Küfür İddiası
Kefir ve mantar hastalıklara karşı koruyor
Kefir ve mantar hastalıklara karşı koruyor
Lahanayı tüketirken aman dikkat
Lahanayı tüketirken aman dikkat
Kireçlenmeyle mücadelede kolajen peptit mucizesi
Kireçlenmeyle mücadelede kolajen peptit mucizesi
CHP'de Süleyman Soylu'ya tepki dinmiyor
CHP'de Süleyman Soylu'ya tepki dinmiyor
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Hamilelik sonrası kilolardan kurtulmanın püf noktaları
Hamilelik sonrası kilolardan kurtulmanın püf noktaları
Hamilelik sonrası kilolardan kurtulmanın püf noktaları
Hamilelik sonrası kilolardan kurtulmanın püf noktaları
Hamilelik döneminde ayaklarınızı sıcak tutmaya özen gösterin
Hamilelik döneminde ayaklarınızı sıcak tutmaya özen gösterin
Hamileler kış aylarında nelere dikkat etmeli
Hamileler kış aylarında nelere dikkat etmeli
Meme kanseri riski altında mısınız?
Meme kanseri riski altında mısınız?
Son Haberler
Aşırı hijyen bebekleri astım hastası yapıyor
Aşırı hijyen bebekleri astım hastası yapıyor
Bağışıklık sistemini güçlendirmek için hangi adımlar atılmalı
Bağışıklık sistemini güçlendirmek için hangi adımlar atılmalı
Egzamaların azdığı dönem başladı
Egzamaların azdığı dönem başladı
Rabdomiyoliz aşırı spor yapanların başını yakıyor
Rabdomiyoliz aşırı spor yapanların başını yakıyor
Hamilelik sonrası kilolardan kurtulmanın püf noktaları
Hamilelik sonrası kilolardan kurtulmanın püf noktaları
Hamilelik sonrası kilolardan kurtulmanın püf noktaları
Hamilelik sonrası kilolardan kurtulmanın püf noktaları
Online yılbaşı alışverişi yaparken dikkat
Online yılbaşı alışverişi yaparken dikkat
Egzersiz alışkanlığını kalıcı kılmak için hangi adımlar atılmalı
Egzersiz alışkanlığını kalıcı kılmak için hangi adımlar atılmalı
İncir ile zeytin yağından yapılan ilaç her derde deva
İncir ile zeytin yağından yapılan ilaç her derde deva
Sanatçılar, Türkiye Eğitim Gönüllüleri yararına bir araya geliyor
Sanatçılar, Türkiye Eğitim Gönüllüleri yararına bir araya geliyor
Spor yapayım derken sakatlanmayın
Spor yapayım derken sakatlanmayın
Kilo veremememizin altında bu hastalıklar yatıyor olabilir
Kilo veremememizin altında bu hastalıklar yatıyor olabilir

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Kadın Sağlık