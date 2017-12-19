Beşiktaş'ta hedef yediden Demba Ba

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları büyük gizlilik içinde sürse de, bazı oyuncularla yapılan görüşmeler medyada yer almaya devam ediyor. Cenk Tosun'un Premier Lig ya da Bundesliga'da gitmesine kesin gözüyle bakılırken, forvet arayışlarını sürdüren yönetimin rotayı yeniden Demba Ba'ya çevirdiği öğrenildi.

Beşiktaş'ta oynadığı dönemde adına besteler yapılan Senagalli yıldız, 13 milyon euro karşılığında 2016 yılında Çin liginin yolunu tutmuştu. Burada oynadığı dönemde ciddi bir sakatlık geçiren 32 yaşındaki yıldız, uzun süre sahalardan uzak kalarak, kiralık olarak Beşiktaş'a dönmüştü. Burada sadece 2 maça çıkan Ba, Beşiktaş'a gelmesi durumunda ücretsiz olarak kadroya katılabilecek.

Kulübü Shanghai Shenhua ile sözleşmesini sona erdiren Demba Ba için bonservis bedeli ödemeyecek olan siyah-beyazlılar, tecrübeli oyuncuyla iki buçuk yıllık mukavele imzalamayı planlıyor.

Şu an kadrosunda 14 yabancı futbolcusu bulunan Beşiktaş'ın, Ba'ya kontenjan açmak için en az bir yabancı oyuncusuyla yollarını ayırması gerekiyor.