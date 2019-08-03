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Beşiktaş'ta hedef Terence Kongolo
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Spor - - Editör: Tuğçe Gürel

Beşiktaş'ta hedef Terence Kongolo

Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ın Huddersfield forması giyen 25 yaşındaki Hollandalı stoper Terence Kongolo ile anlaşmak üzere olduğu iddia edildi.

Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ın Huddersfield forması giyen 25 yaşındaki Hollandalı stoper Terence Kongolo ile anlaşmak üzere olduğu iddia edildi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın sol stoper isteği sonrasında siyah beyazlı yönetim atağa geçti. Geçen sezon Premier Lig'den düşen Huddersfield'ın stoperi Terence Kongolo'ya yönelen Beşiktaş'ın oyuncuyu kiralamak için atağa geçtiği ifade edildi.

Kongo asıllı Hollandalı geçen sezon 32 maçta rakip ağları 1 kez havalandırmayı başarmıştı. Birçok talibi olan başarılı oyuncunun 2022 yılına kadar takımı ile sözleşmesi bulunuyor. Abdullah Avcı ise bir an önce stoper eksikliğinin giderilerek sezona öyle girmek istiyor. Beşiktaş bunun haricinde bir aksilik olursa Guimaraes'ten Pedrao ile görüşecek.


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