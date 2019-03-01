Beşiktaş'ta hayaller alt üst oldu

Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ta Fenerbahçe beraberliği sonrasında büyük bir şok daha yaşandı. Şampiyonlar Ligi Turnuvasına katılmak isteyen Beşiktaş'ın işi derbi beraberliği sonrasında artık tamamen mucizelere kaldı.

Özellikle Çin ve Japon pazarına açılmak isteyen Beşiktaş, yaz transfer döneminde Uluslararası Şampiyonlar Ligi Turnuvasına katılmanın hesaplarını yapmaktaydı. Ancak turnuvaya katılmak için istenen en önemli şart ise takımların kendi liglerinde sezonu şampiyon tamamlamaları oldu.

Zora Girdi

Beşiktaş, son Fenerbahçe beraberliği ile şampiyonluk yarışının iyice uzağında kalırken turnuvaya katılma şansını da zora sokmuş oldu. Siyah beyazlılar bunun yanında Ajax'ın alt yapısında yer alan 16 yaşındaki stoper Nuri Emre Akşit'i transfer etmek için de resmen harekete geçti.