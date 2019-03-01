Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
Beşiktaş'ta hayaller alt üst oldu
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Spor - - Editör: Tuğçe GÜREL

Beşiktaş'ta hayaller alt üst oldu

Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ta Fenerbahçe beraberliği sonrasında büyük bir şok yaşanıyor.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ta Fenerbahçe beraberliği sonrasında büyük bir şok daha yaşandı. Şampiyonlar Ligi Turnuvasına katılmak isteyen Beşiktaş'ın işi derbi beraberliği sonrasında artık tamamen mucizelere kaldı.

Özellikle Çin ve Japon pazarına açılmak isteyen Beşiktaş, yaz transfer döneminde Uluslararası Şampiyonlar Ligi Turnuvasına katılmanın hesaplarını yapmaktaydı. Ancak turnuvaya katılmak için istenen en önemli şart ise takımların kendi liglerinde sezonu şampiyon tamamlamaları oldu.

Zora Girdi

Beşiktaş, son Fenerbahçe beraberliği ile şampiyonluk yarışının iyice uzağında kalırken turnuvaya katılma şansını da zora sokmuş oldu. Siyah beyazlılar bunun yanında Ajax'ın alt yapısında yer alan 16 yaşındaki stoper Nuri Emre Akşit'i transfer etmek için de resmen harekete geçti.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Beşiktaş'ta hayaller alt üst oldu
UEFA'dan Quaresma'ya 3 maç ceza
Göztepe'den Tamer Tuna açıklaması
Trabzonspor az da olsa şimdi rahat
Alkollü baba oğlunu kalbinden bıçakladı!
Şenol Güneş Haziran ayına kadar Beşiktaş'ta
Flash TV'den yayın durdurma kararı
TFF'de geçici başkan Hüsnü Güreli
PKK'ya yönelik operasyonda 11 kişi yakalandı
-
Çok Okunanlar
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Dybala gidiyor Salah geliyor!
Dybala gidiyor Salah geliyor!
Kartal'da çöken binaya 2 tutuklama
Kartal'da çöken binaya 2 tutuklama
Sevilen başkan Kocamaz'a yine bir engel!
Sevilen başkan Kocamaz'a yine bir engel!
Sarı yelekliler yeniden sokaklarda
Sarı yelekliler yeniden sokaklarda
E-ticarette 2023 hedefimiz 350 milyar dolar
E-ticarette 2023 hedefimiz 350 milyar dolar
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Tek dokunuşla güzelliğin adresi 'Mutlu Kadın Atölyesi' açılıyor
Tek dokunuşla güzelliğin adresi 'Mutlu Kadın Atölyesi' açılıyor
Fazla kilolar hamile kalmayı engelliyor
Fazla kilolar hamile kalmayı engelliyor
Müşterisinin saçını yakan kuaföre para cezası verildi
Müşterisinin saçını yakan kuaföre para cezası verildi
Son Haberler
Beşiktaş'ta hayaller alt üst oldu
Beşiktaş'ta hayaller alt üst oldu
UEFA'dan Quaresma'ya 3 maç ceza
UEFA'dan Quaresma'ya 3 maç ceza
Göztepe'den Tamer Tuna açıklaması
Göztepe'den Tamer Tuna açıklaması
Trabzonspor az da olsa şimdi rahat
Trabzonspor az da olsa şimdi rahat
Alkollü baba oğlunu kalbinden bıçakladı!
Alkollü baba oğlunu kalbinden bıçakladı!
Şenol Güneş Haziran ayına kadar Beşiktaş'ta
Şenol Güneş Haziran ayına kadar Beşiktaş'ta
Flash TV'den yayın durdurma kararı
Flash TV'den yayın durdurma kararı
TFF'de geçici başkan Hüsnü Güreli
TFF'de geçici başkan Hüsnü Güreli
PKK'ya yönelik operasyonda 11 kişi yakalandı
PKK'ya yönelik operasyonda 11 kişi yakalandı
Pakistan Başbakanı'ndan önemli açıklama
Pakistan Başbakanı'ndan önemli açıklama
Tartıştığı 19 yaşındaki oğlunu öldürdü
Tartıştığı 19 yaşındaki oğlunu öldürdü
Kazara kendi kızını vurdu
Kazara kendi kızını vurdu

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji