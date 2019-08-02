Beşiktaş'ta gündem Martins Indi

Ünlü spor yorumcularından Güntekin Onay, Beşiktaş'ın son günlerde ilgilendiği isim hakkında bazı bilgiler verdi.

beIN SPORTS'ta Beşiktaş'ın yeni transferlerini değerlendiren Güntekin Onay, Barcelona ile sözleşmesi sona eren ve geçen sezon Sivasspor'da gösterdiği performansla göz dolduran Douglas için iyi yorumları değerlendirirken Tyler Boyd için de güzel sözler sarf etti.

Güntekin Onay, "Martins Indi'nin ismi geçti. Abdullah Avcı, özellikle ayağı iyi, geriden oyunu kurabilecek meziyetlere sahip bir oyuncu istiyor. Bu, oyun planında önemli bir yer tutuyor. Başakşehir'de Epureanu bir sakatlandı ve avuçlarının içindeki şampiyonluğu kaybettiler. Vida'nın ayağı birinci sınıf değil. Marcelo tipinde bir stoper istiyor" ifadelerine yer verdi.