Beşiktaş'ta en güçlü aday Serdar Bilgili

Beşiktaş'ın 100. yıl şampiyonluğunda başkanlık koltuğunda bulunan Serdar Bilgili'nin Fikret Orman'ın rakibi olacağı ifade edildi.

Beşiktaş'ın mayıs ayında gerçekleştireceği seçimli olağan genel kurulunda Başkan Fikret Orman'ın karşısına çıkacak en güçlü adayın Serdar Bilgili olacağı belirtildi. Siyah beyazlı takımda 2000-2004 yılları arasında iki dönem başkanlık görevini idare eden Bilgili'nin listesinde kritik isimler olduğu vurgulandı.

Serdar Bilgili Aday

16 sene süren Süleyman Seba döneminin ardından 37 yaşında Beşiktaş başkanlığına seçilen ve camiaya 100. yıl şampiyonluğu yaşatan Bilgili'nin seçimde en güçlü rakiplerden biri olacağı da konuşuluyor. Fikret Orman'ın, Serdar Bilgili'nin adaylığını açıklaması halinde geri çekilebileceği bile ifade edildi.