Beşiktaş'ta en güçlü aday Ethem Sancak

Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ta başkanlık için en güçlü adaylardan biri olarak Ethem Sancak gösteriliyor.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın istifa kararı alması sonrasında kulübün başına kimin geçeceği konuşulurken, iş adamı Ethem Sancak'tan flaş bir açıklama geldi.

Beşiktaş'ın eski yöneticisi Candaş Tolga Işık, Ethem Sancak ile konuştuğunu belirterek, Twitter hesabından "13 yaşından beri Beşiktaş'ın neferiyim. Bana ihtiyaç olursa, böyle bir göreve gelmem istenirse elbette kaçmam ama henüz bir karar vermiş değilim. Süreci takip ediyorum." paylaşımında bulundu.