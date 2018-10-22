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Beşiktaş'ta dikiş tutturamayan Love ülkesine dönüyor
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Spor - - Editör: Sefa Koçak

Beşiktaş'ta dikiş tutturamayan Love ülkesine dönüyor

Beşiktaş'ta büyük umutlarla transfer edilen Vagner Love, beklentileri karşılayamadı. 34 yaşındaki tecrübeli forvet, devre arasında ülkesi Brezilya'ya dönüyor.

Beşiktaş'ta Vagner Love 'aşkı' beklenildiği gibi sonuçlanmadı. Büyük umutlarla transfer edilen Brezilyalı forvet, beklendilerin altında kaldı. Son hafta Göztepe'ye kaybedilen 2-0'lık mücadelede tribünler tarafından protesto edilen 34 yaşındaki golcünün Ocak ayında gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Alanyaspor formasıyla Süper Lig'in tozunu attıran golcü isim Beşiktaş'ta aynı performansı gösteremedi. Sakatlıktan kurtulduktan sonra bile Şenol Güneş'in gözüne giremeyen Love, santraforda formayı Babel'e kaptırdı. Bu sezon lig ve Avrupa'da 8 maça çıkan Vagner Love 3 golle takımına katkı sağladı.

LOVE SANTOS'A GİDİYOR

Brezilya basınında, "Santos transferi için Love ile sözlü anlaşmaya vardı" başlığıyla yer alan haberde, tecrübeli golcü ile Brezilya ekibinin 2019'da gerçekleşecek transfer için şimdiden anlaştıkları ileri sürüldü.

Santos ile Vagner Love'un yaz transfer döneminde de el sıkıştıkları ancak transferin son anda gerçekleşmediği de belirtildi.


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