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Beşiktaş'ta Cenk'in yerine 3 alternatif
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Spor - - Editör: Sefa Koçak

Beşiktaş'ta Cenk'in yerine 3 alternatif

Cenk Tosun'u rekor bonservis bedeliyle Everton'a gönderen Beşiktaş yönetimi, Cenk'in yerine 3 alternarif düşünüyor.

Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un Everton'a transferi sonrası forvet hattına transfer arayışına giren yönetim gündemine 3 ismi aldı. Transferleri hemen bitirip yeni transferi devre arası kampına bir an önce yetiştirmek isteyen yönetimin gündeminde Gignac, Cyle Larin ve Samuel Eto'o var.

Cenk Tosun'un gitmesiyle forvet hattında Negredo ve Mustafa Pektemek kalan Beşiktaş, devre arasında yapacağı transferlerle elini güçlendirmek istitor. İlk olarak Meksika Ligi'nde forma giyen 32 yaşındaki golcü Gignac'ı transfer etmek isten yönetim, Tigre'de forma giyen oyuncu ve menajeriyle görüşme sağladı. Tigre ile olan sözleşmesi Haziran ayında sona erecek olan Gignac'ı düşük bir bonservis bedeliyle kadroya katmak isteyen yönetim çalışmalara başladı.

İkinci hedef olarak Larin'i belirleyen yönetime 22 yaşındaki oyuncuyu Atiba önerdi. Orlando City'de forma giyen 22 yaşındaki oyuncu bu sezon gösterdiği performansla dikkat çekerken, kulübüyle olan sözleşmesi sona erdi ve ücretsiz olarak Beşiktaş'a gelebilir.

ETO'O BEŞİKTAŞ TARAFTARINI EN ÇOK HEYECANLANDIRAN İSİM

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın kapısından dönen Eto'o, Beşiktaş'a hiç olmadığı kadar yakın. Antalyaspor'dan ayrılmak istediğini açıklayan Eto'o, Şampiyonlar Ligi'nde son bir kez boy göstermek için Beşiktaş yönetimine sinyal gönderirken, yönetimin uygun görmesi durumunda anlaşma sağlanabilir.

 

 


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