Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ta Caner Erkin şoku yaşanıyor.

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan isimler arasına Burak Yılmaz ve Atiba Hutchinson'dan sonra Caner Erkin de eklendi. Sol diz iç yan bağlarında birinci derece zorlanma oluşan Caner, milli maç arası önce Beşiktaş'ın oynayacağı son maç olan Çaykur Rizespor maçında görev yapamayacak.

Rizespor maçında dinlendirilecek olan Caner'in tedavisi milli maç nedeniyle verilecek arada devam edecek. Milli maç arasının ardından oyuncu, formasına kavuşacak.