Beşiktaş'ta Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Teknik Direktör Şenol Güneş komutasında basına kapalı yapılan antreman,1.5 saate yakın sürdü.İdman kondisyon,antrenman ve taktik çalısmasıydı.Antreman, istasyon koşuları,sahada yapılan ısınma koşuları ve streching çalısması ile başladı.Pas çalışması,dar alanda oyun kontrol,5'e 2 çalısması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar gerçekleştirildi.Tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile antreman sona erdi

Beşiktaş,Aytemiz Alanyaspor mücadelesi hazırlıklarına yarın saat 11.00'de basına kapalı gerçekleştireceği antremanla kaldığı yerden devam edecek.