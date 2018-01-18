Beşiktaş't forvetin yeni adayı İslam Slimani

Gol yollarında Negredo ve Mustafa Pektemek'e alternatif arayan Beşiktaş, aradığı golcüsü Premier Lig'de buldu. Forvet transfer için bir süredir İngiltere'de bulunan Başkan Fikret Orman, Giroud, Bony ve Welbeck transferlerinde istediği sonucu alamayınca rotayı Leicester City'nin 29 yaşındaki yıldızı İslam Slimani'ye çevirdi. Leicester City yönetimiyle büyük oranda anlaşma sağlayan Orman, oyuncuyu ikna etmesi durumunda anlaşmayı resmiyete dökecek.

İngiliz basınında yer alan habere göre, Slimani'yi canlı izlemek için King Power Arena'ya gelen Başkan Orman, burada Leicester City-Fleetwood maçını statta izledi. Cezayirli oyuncunun transferinde ısrarcı olan Orman'ın İngiliz yöneticilerde görüşme gerçekleştirdiği yazıldı.

30 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLDU

İki sezon önce Sporting Lizbon'dan 30 milyon euroya Leicester City'ye transfer olan 29 yaşındaki oyuncu bu sezon toplamda çıktığı 16 maçta 5 gol 1 asistlik performans sergiledi. Leicester City menajeri Claude Puel de son olarak forvet hattında 6 oyuncuları olduğunu belirtierek hepsine eşit süre vermesinin zor olduğunu belirtmişti.