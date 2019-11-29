Beşiktaş Slovan Bratislava maçında gerginlik

Beşiktaş'ın Slovan Bratislava'yı, Ljajic'in son dakikalarda attığı penaltı golüyle 2-1 yendiği karşılaşma sonunda büyük gerginlik çıktı.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda 2-1 mağlup ettiği Slovan Bratislava karşılaşmasının bitiş düdüğünden sonra gerginlik yaşandı.

Takımlar soyunma odasına giderken tünelin başında kavga çıktı. İki takım teknik direktörü de maç sonu basın toplantısında olaylara değinmeyip topu birbirlerine attı.

Ancak yaşananlar ortaya çıktı. Slovan Bratislava'nın teknik direktörü Jan Kozak, 2-1'lik yenilginin ardından Beşiktaş tribünlerine dönüp hareket yaparak hararetli şekilde cümleler kullandı.

Siyah-beyazlıların yedek kulübesindeki antrenörler ve futbolcular da bu hareketli sonrasında Kozak'a tepki gösterdi. Yaşanan gerginlik soyunma odasına giden tünelde yükselince araya polis girdi ve Sloven ekibinin teknik direktörüne soyunma odasına kadar eşlik etti.