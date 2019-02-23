Beşiktaş'ın yeni başkan adayı Aydoğan Cevahir

Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ta Mayıs ayında düzenlenecek olan seçimli olağan genel kurulda Fikret Orman'a yeni bir rakip daha çıktı.

Beşiktaş'ın 2019 yılı 1. Olağan Divan Kurulu toplantısında konuşan Genel Kurul Üyesi Aydoğan Cevahir resmen başkan adaylığını açıkladı. Cevahir, "Beşiktaş'a başkan adayı oluyorum. Herkese hodri meydan." dedi.

Aydoğan Cevahir'de Başkan Adayı

Aydoğan Cevahir, kongrede adaylık için gerekli 250 imzayı toplaması halinde seçimde başkanlık yarışı içerisinde olacak. Adaylığını açıklayan Cevahir, divan kurulunu takip eden üyelerden büyük alkış alması da gözlerden kaçmayan bir hadise olarak dikkat çekti.