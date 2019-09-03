Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu netlik kazandı. Muhayer Oktay ve Orkan Çınar, UEFA kadrosunun dışında kaldı.

Yeni sezonda UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan ve Braga, Wolverhampton ve Slavan Bratislava ile eşleşen Beşiktaş, UEFA'ya oyuncu kadrosunu verdi. Abdullah Avcı'nın kadrosunda Muhayer Oktay ve Orkan Çınar yer alamadı. İşte Beşiktaş'ın kadrosu:

Kaleci: Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu

Defans: Gökhan Gönül, Douglas, Domagoj Vida, Enzo Roco, Victor Ruiz, Caner Erkin, Pedro Rebocho

Orta Saha: Mohamed Elneny, Necip Uysal, Kartal Kayra Yılmaz, Erdem Seçgin, Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Jeremain Lens, Tyler Boyd, Georges Kevin N'Koudou

Forvet: Burak Yılmaz, Abdoulay Diaby, Güven Yalçın, Umut Nayir