Beşiktaş'ın savunması düştü

Beşiktaş'a Pepe'den kötü haber geldi. UEFA Uluslar Ligi'nde Portekiz'in Polonya ile oynadığı mücadelede sakatlanan Pepe'nin durumu belli oldu. 35 yaşındaki süper yıldız, 2 hafta sahalardan uzak kalacak. Yıldız oyuncunun Süper Lig'de Ankaragücü ve Galatasaray ile oynanacak mücadelede forma giyemeceği öğrenildi.

Beşiktaş'tan Pepe'yle ilgili yapılan açıklama şöyle:

Açıklamada, "Portekiz milli takımının Polonya ile oynadığı UEFA Uluslar Ligi maçı sırasında sağ uyluk arka adalesinde batma ve ağrı hisseden Pepe'nin Porto'da yapılan muayenesi sonucunda sağ uyluk arka adalesinde (Biceps) yırtık tespit edilmiştir. İstanbul'a dönen Pepe'nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır" denildi.

Milli futbolcunun, yaşadığı sakatlık nedeniyle 2 hafta boyunca sahalardan uzak kalması bekleniyor.