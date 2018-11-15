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Beşiktaş ikna edemezse Babel aslan olacak
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Spor - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Beşiktaş ikna edemezse Babel aslan olacak

Sezon sonu Beşiktaş ile olan sözleşmesi sona erecek olan Ryan Babel için Galatasaray'ın devreye girdiği öğrenildi.

Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel için Galatasaray'ın devreye girmesi transfer piyasasını hareketlendirdi. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan 31 yaşındaki yıldız oyuncuyla maaş konusunda görüşmeler devam ederken, Babel istediği maaşı ödemeye yanaşmayan Beşiktaş yönetimi, Hollandallı'yı Galatasaray'a kaptırabilir.

Beşiktaş'tan yıllık 3,2 milyon euro talep eden tecrübeli oyuncu bu rakamın karşılanmaması durumunda Galatasaray'a imza atacak. Adı açıklanmayan Galatasaraylı eski bir oyuncu ise Ryan Babel'in yeni sezonda Galatasaray forması giyeceğini öne sürdü. Babel, bu sezon, Siyah-Beyazlı takımda beklentilerden uzak bir görüntü sergiliyor. 

BABEL VE ADRİANO AYRILABİLİR

Genk maçından sonra transfer konusunda açıklama yapan Babel, “Şu anda Flamengo benim için bir seçenek değil. Fiorentina iddialarıyla ilgili de bir şey bilmiyorum. Geleceğim hakkında bir şey söylemeli miyim, ondan da emin değilim. Söyleyebileceğim tek şey, şu anda menajerim Beşiktaş ile görüşmeler yapıyor. Ben beklemedeyim, ne olacağını bekleyip göreceğiz” demişti. Beşiktaş Yönetimi ise hem Babel'in hem de Adriano'nun kalma niyetinde olduğunu açıklamıştı. 

BABEL İÇİN BONSERVİS ÖDENMEYECEK

UEFA'yla Finansal Fair Play anlaşması bulunan G.Saray, oyuncu satmadan bonservis bedeli bulunan isim alamıyor. Onyekuru'nun bonservisini alması söz konusu değil ve o bölgeye sezon sonu takviye yapmak durumunda. Bonservisi elinde  yolan Babel, bu açıdan G.Saray için cazip. 31 yaşındaki Babel, bu sezon Beşiktaş formasıyla 17 maçta 6 gol ve 1 asistle oynadı.


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