Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Cüneyt Çakır görev yapacak

Süper Lig'de 14. Hafta hakemleri belli oldu. Haftanın mücadelesi Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak dev derbide Cüneyt Çakır görev yapacak. Çakır, son olarak Şampiyonlar Ligi'nde Tottenham ile Inter arasında oynanan mücadelede düdük çalmıştı. Çakır'ın yardımcılığını
Süper Lig'de 14. Haftanın maçları ve hakemleri şöyle:
MAÇ PAZAR GÜNÜ
İki takım, Pazar günü Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Mücadele, saat 20.00'de başlayacak.
HAFTANIN DİĞER HAKEMLERİ
CUMA
20.00 Atiker Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler
20.00 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus
CUMARTESİ
16.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor: Alper Ulusoy
16.00 Antalyaspor-Göztepe: Suat Arslanboğa
19.00 Kayserispor-Trabzonspor: Mustafa Öğretmenoğlu
PAZAR
16.00 Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Ali Palabıyık
PAZARTESİ
20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Akhisarspor: Özgür Yankaya
20.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa: Yaşar Kemal Uğurlu