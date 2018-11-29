Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Cüneyt Çakır görev yapacak

Süper Lig'de 14. Hafta hakemleri belli oldu. Haftanın mücadelesi Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak dev derbide Cüneyt Çakır görev yapacak. Çakır, son olarak Şampiyonlar Ligi'nde Tottenham ile Inter arasında oynanan mücadelede düdük çalmıştı. Çakır'ın yardımcılığını

Süper Lig'de 14. Haftanın maçları ve hakemleri şöyle:

MAÇ PAZAR GÜNÜ

İki takım, Pazar günü Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

HAFTANIN DİĞER HAKEMLERİ

CUMA

20.00 Atiker Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler

20.00 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus

CUMARTESİ

16.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor: Alper Ulusoy

16.00 Antalyaspor-Göztepe: Suat Arslanboğa

19.00 Kayserispor-Trabzonspor: Mustafa Öğretmenoğlu

PAZAR

16.00 Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Ali Palabıyık

PAZARTESİ

20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Akhisarspor: Özgür Yankaya

20.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa: Yaşar Kemal Uğurlu