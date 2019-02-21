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Beşiktaş Fenerbahçe'yi şutla vuracak!
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Spor - - Editör: Tuğçe GÜREL

Beşiktaş Fenerbahçe'yi şutla vuracak!

Süper Lig takımlarından Beşiktaş hafta sonunda sahasında oynayacağı Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına neşe dolu idmanlarla devam ediyor.

Süper Lig takımlarından Beşiktaş hafta sonunda sahasında oynayacağı Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına devam ediyor.

Beşiktaş'ta yoğun mesai başladı. Kulübün internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş idaresinde gerçekleştirilen idmanın ısınma hareketleri ve istasyon koşularıyla başladığı ifade edildi. Antrenmanda 5'e 2 top kapma ve pas organizasyonu ile taktik programının yer aldığı çalışmalarda neşeli anlarda gözlerden kaçmadı.

Hazırlıklar Devam Ediyor

Japon Eğitim ve Kültür Derneğine bağlı İstanbul Japon Okulunun öğrencileri, Beşiktaş takımının idmanını da yakından takip etti. Teknik direktör Şenol Güneş ile futbolcular, antrenmanın ardından bir araya geldiği öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirirken siyah beyazlıların Fenerbahçe mücadelesinin hazırlıklarına yarın yapacağı idman ile devam edeceğiz kaydedildi.


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