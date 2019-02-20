Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin biletleri satışta!

Hafta sonunda ligin kaderini tayin edecek olan Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin biletleri resmen satışa çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 25 Şubat Pazartesi günü saat 21.00'da başlayacak olan ve Vodafone Park'ta oynanacak olan Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin biletleri taraftarlar için satışa çıkarıldı. Maçın en pahalı biletinin 1100 lira olduğu belirtilirken en ucuz bilet ise 165 liradan satışa çıkarıldı.

1. Kategori 450TL

2. Kategori 425TL

3. Kategori 385TL

4. Kategori 350TL

5. Kategori 330TL

6. Kategori 295TL

7. Kategori 175TL

8. Kategori 165TL

VIP: 900TL

1903 A-E: 900TL

1903 B-D: 1000TL

1903 C: 1100TL