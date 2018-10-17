Beşiktaş eski yıldızının peşine düştü

Sezon başında Negredo'yu gönderen Beşiktaş, Vagner Love ve Larin'den istediği performansı alamadı. Bazı maçlarda Babel'i santrafor olarak oynayan Şenol Güneş'in golcü ısrarı sürerken yönetimin rotayı yeniden Mario Gomez'e çevirdiği iddia edildi. Devre arasında golcü transferini bitirmek isteyen Beşiktaş yönetimi, Arsenal'den Giroud'u listenin başına almıştı. Fransız yıldızdan olumsuz mesajların gelmesi üzerine Beşiktaş tribünlerinin unutamadığı isim Mario Gomez ile temas sağlanacak.

ŞAMPİYONLUKTA PAYI BÜYÜK

2015/2016 sezonunda Beşiktaş formasyı giyen Mario Gomez, o sezon gelen şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu. Beşiktaş'ta 41 maça çıkan Alman yıldız 28 gol ve 5 asistlik performansla tribünlerin en çok sevdiği isim olmuştu. Geçtiğimiz sezonun devre arasında yeniden Almanya Ligi'ne dönen Gomez, sırasıyla Wolfsburg ve Stuttgard formalarını giydi.

33 yaşındaki yıldız için girişimlere başlayan Kara Kartal'ın, kulübüyle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncuyu kiralık olarak renklerine tekrar bağlamaya çalışacağı bildirildi.

BEŞİKTAŞ'TAN AYRILDIĞINA PİŞMAN

Siyah-Beyazlılar'dan ayrılığı sonrasında sık sık pişman olduğunu dile getiren Mario Gomez, düşüncelerini eski takım arkadaşlarıyla paylaşmıştı. Yıldız oyuncu, “Anladım ki, Beşiktaş'ta kalsam daha mutlu olurdum. Bunun pişmanlığını yaşıyorum ” ifadelerini kullanmıştı. Beşiktaş'taki 1 sezonluk macerasında Siyah-Beyazlı taraftarların büyük sevgisini kazanan Gomez'in, Kara Kartal'ın ilgisine nasıl yanıt vereceği merak konusu...