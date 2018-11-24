Beşiktaş derbi öncesi moral depoladı

Zirve yarışından kopmak istemeyen Beşiktaş, Ankaragücü'nü farklı yenmeyi başardı. Ankara'da Osmanlı Stadyumu'nun zemininin bozuk olması nedeniyle Kayseri'ye taşınan mücadelede goller Ljajic, Mustafa Pektemek, Güven Yalçın ve Oğuzhan Özyakup'tan gelirken, Ankaragücü'nün tek sayısı El Kebir'den geldi. Ankaragücü'nü 4-1 yenerek puanını 31'e yükselten siyah-beyazlılar, gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisi öncesi de moral depoladı.

İlk 11'de Dorukhan ve Güven gibi genç isimlere şans veren Şenol Güneş, genç isimlerin performansından memnun kaldı. Beşiktaş'ta etkili olan bir diğer isim ise Adem Ljalic oldu. 23'ncü dakikada perdeyi açan Sırp yıldızın bir topu da direkte patladı. Hücumda sorumluluk alan yıldız oyuncu, Ankaragücü savunmasının kilidini açan isim oldu.

Ljalic'in 23'üncü dakikada perdeyi açan golü kaydetmesinin ardından sahneye bu kez Mustafa Pektemek girdi. Sağ kanatta Quaresma ile başlayan atakla topla buluşan Dorukhan, topu ceza sahasına gönderdi. Arka direkte müsait pozisyonda topu iyi takip eden Mustafa Pektemek, 26'ncı dakikada farkı ikiye çıkardı ve maçı bu dakika itibariyle kopardı.

İlk yarının sonlarına doğru Ljalic ile kontra atağa çıkan Beşiktaş 43'ncü dakikada farkı üçe çıkardı. Ljalic'in gönderdiği topla Ankaragücü ceza sahasına doğru hızla ilerleyen Güven, usta işi bir vuruşla kaleciyi avladı.

ANKARAGÜCÜ İKİNCİ YARIDA SAHADA YOKTU

İkinci yarıda istekli başlayan Ankaragücü, Beşiktaş savunmasını aşamadı. 59'uncu dakikada Bifouma'nın kaydettiği golün ardından VAR'a giden hakem Mete Kalkavan, öncesinde Güven'e faul yapıldığına karar verdi.

Kalan bölümde kontrolü bırakmayan Beşiktaş, karşılaşmayı 4-1 kazandı ve 5 hafta sonra deplasmanda kazandı. Siyah beyazlılar son olarak Erzurum deplasmnaında kazanmıştı. 21 puana yükselen siyah beyazlılar, Galatasaray derbisi öncesinde moral kazanmış oldu. Ankaragücü ise 19 puanda kaldı.