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Beşiktaş Cenk Tosun transferiyle kasasını doldurdu
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Spor - - Editör: Sefa Koçak

Beşiktaş Cenk Tosun transferiyle kasasını doldurdu

Premier Lig ekiplerinden Everton ile uzun süredir devam eden pazarlıklar nihayet sonuçlandı ve Cenk Tosun 27 milyon pound'a Everton'a transfer oldu.

Son dönemde gerçekleştirdiği transferlerle dikkat çeken Beşiktaş yönetimi, Cenk Tosun'un Everton'a transferiyle tam anlamıyla 'transfer dersi' verdi. Yıldız oyuncu için uzun süredir nabız yoklayan Premier Lig temsilcisi 25 milyon poundluk teklifi 27 milyon pound'a yükseltince anlaşma sağlandı. Beşiktaş bu transferle, Türk futbol tarihinin en büyük transferini gerçekleştirirken kasasına da yüklü miktarda para koymayı başardı.

Cenk Tosun'un Everton'a transferini İngiliz BBC yayın kuruluşu duyururken anlaşmanın 4.5 yıllık olduğu öğrenildi. Cenk'e her yıl için 38 milyon 250 bin TL ödeyecek olan Everton, Tosun Paşa'nın sağlık kontrolünden geçmesi durumunda resmi sözleşmeyi masaya getirecek.

YILLIK 38 MİLYON 250 BİN TL

4,5 yıllık sözleşmeye imza atacak olan Cenk Tosun yıllık 38 milyon 250 bin lira kazanacak. Alacağı ücretim yüzde 45'ini vergi olarak ödeyecek olan Cenk'in yıllık net kazancı, 17 milyon 200 bin lira olacak. Resmi imzanın 5 Ocak tarihinde atılması bekleniyor.


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