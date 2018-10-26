Beşiktaş Alman golcüyü yeniden getiriyor

Sezon başından bu yana forvet sıkıntısı çeken Beşiktaş'ta devre arasında forvet transfer gerçekleşecek. Siyah-Beyazlılar bir süredir temas halinde bulunduğu eski golcüleri Mario Gomez'i İstanbul'a gelmek için ikna etti.

Almanya Ligi ekiplerinden Stuttgart'ta forma giyen tecrübeli yıldız Beşiktaş'a yeşil ışık yaktı. Taraftarların eski aşkı, Stuttgart'ta mutsuz ve ayrılmayı planlıyor. Menaceri aracılığıyla temas kurulan 33 yaşındaki yıldız, yeniden Beşiktaş forması giymeye sıcak bakıyor.

ALTERNATİFİ DIVOCK ORIGI

Yönetim, kısa zaman içinde Stuttgart ile görüşme yapacak ve Gomez için teklifini sunacak. Eğer Bundesliga ekibi, tecrübeli forveti satmak istemezse Siyah-Beyazlılar yarım sezon kiralama formülüyle bu işi bitirmeyi hedefliyor. Gomez'in alternatifi ise Liverpool'un 23 yaşındaki İngiliz oyuncusu Divock Origi.