Beşiktaş'a kötü haber

Hollanda ile Almanya, UEFA Uluslar A Ligi mücadelesinde karşı karşıya gelirken Beşiktaşlı Ryan Babel 45. dakikada sakatlanmış ve oyuna devam edememişti. Beşiktaş, oyuncunun sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Ülkesinin milli takım maçında sakatlanan oyuncumuz Ryan Babel'in sağlık ekibimizce yapılan muayenesi ve Acıbadem Fulya Hastanesi'nde çekilen MR sonucuna göre; sağ uyluk arka adale (Biceps) zarında (Fascia) mikroyırtık ve buna bağlı kanama tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır."