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Berkay'ın burnunu kıran Arda Turan'dan açıklama
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Magazin - - Editör: Sefa Koçak

Berkay'ın burnunu kıran Arda Turan'dan açıklama

Emirgan'da bir mekada popçu Berkay ile kavga eden Arda Turan'dan açıklama geldi. Berkay'ın eşine asıldığı iddialarını redderen Arda Turan, 'Her iki tarafa da geçmiş olsun.' dedi.

Yılın skandalında söz sırası Arda Turan'ın. Emirgan'da bir mekanda popçu Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'e asıldığı iddia edilen Arda Turan, Berkay'la yumruklaşmıştı. Ünlü popçunun burnunu kıran Arda Turan, olayın duyulması üzerine sosyal medyada linç edildi.

Sessizliğini bozan Arda Turan, İnstagram hesabından açıklamada bulundu. Özlem Ada Şahin'e asıldığı iddialarını reddeden Arda Turan, kavgayı ise doğruladı. 

Öte yandan Arda Turan'ın kendisine sarkıntılık yaptığını iddia eden Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin, eşinin burnundaki kırık nedeniyle ameliyata alınacağını söyledi.

Kavganın perde arkasını Habertürk yazarı Esin Övet'e açıklayan şarkıcı Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin, eşinin ameliyata girdiğini söyledi.

 Esin Övet'in yazısı şöyle:

"Berkay ve eşi Emirgan'daki bir mekana eğlenmeye gidiyorlar. Yan masalarında Arda Turan erkek arkadaşlarıyla eğleniyor ve sonrası Özlem Ada Şahin'in anlattığına göre şöyle gelişiyor:

"Bir anda Arda koluma dokundu kulağıma eğildi ve 'Evli olmasam seni kaçırmazdım. Çok güzel kızsın' dedi. Ben de 'Ne diyorsun kendine gel' dedim. Berkay gördü ve duydu. Sonra Arda'nın kulağına eğilip 'Eşimi gönderiyorum, şimdi erkek erkeğe konuşağız' dedi. O anda bana döndü Berkay 'Hadi eve göndereyim seni' dedi ve tam kafasını çeviriyordu ki Arda o anda yumruğu patlattı. Bir anda oldu. Berkay asla bir kere bile dokunmadı ona. Bir kere bile vurmadı. Sadece sakin bir şekilde, 'Özlem'i göndereyim konuşacağız erkek erkeğe' dedikten sonra Arda yumruk attı. Berkay'ı kanlar içinde çıkarttılar oradan. Direk hastaneye götürdüler. Saat 16.00'da ameliyata giriyor. Ya sesine bir şey olursa. Berkay sesi ile ekmek parası kazanan birisi. Olacak iş mi? Ben Arda'nın karısını tanıyorum. Selamlaşıyoruz, oturuyoruz, kalkıyoruz. Karısı hamile evde. Olacak iş mi?"

Arda Turan'ın olayın ardından silah alarak hastaneye Berkay'ın yanına gittiği ve Berkay'a "Ben senin karın olduğunu bilmiyordum. Öldür beni, çok pişmanım. Ben çok büyük öküzlük ettim. Özür dilerim" dediği de ileri sürüldü.

ARDA'DAN AÇIKLAMA

Şarkıcı Berkay'ın burnunu kırdığı haberlerine yönelik sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Arda Turan, "yaşadığımız tartışmanın sebebi bir ‘namus' konusu gibi haberleştiriliyor. Basit bir tartışma yaşanmıştır, doğrudur ama sebebi anlatılan şekilde değildir." iddiasında bulundu.

Turan'ın açıklaması şöyle:

“Bugün gazetelerde çıkan haberle ilgili kısa bir açıklama yapmak isterim. İzin günümde arkadaşlarımla gittiğim bir mekanda yaşadığımız tartışmanın sebebi bir ‘namus' konusu gibi haberleştiriliyor. Basit bir tartışma yaşanmıştır, doğrudur ama sebebi anlatılan şekilde değildir. Böyle bir şeyin olması da mümkün değildir. Her iki tarafa da geçmiş olsun.”


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