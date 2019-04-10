Beril Gebeş'in cenazesi 13 aydır nerede?

Kaptan pilot Beril Gebeş ve ikinci pilot Melike Kuvvet'in kokpitinde bulunduğu TC-TRB tescilli Bombardier Challenger 604 tipi iş jeti, Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a gelişte düşmüş, kazada Mina Başaran ile 7 arkadaşının da aralarında bulunduğu 11 kişi hayatını kaybetmişti.

Mina Başaran, Sinem Akay, Burcu Gündoğar Urfalı, Liana Hananel, Aslı İzmirli, Jasmin Baruh Siloni, Melike Kuvvet, Eda Uslu ve Ayşe And'ın cenazeleri ailelerine teslim edilmişti ancak 13 aydır kaptan pilot Beril Gebeş'in cenazesine ulaşılamadı.