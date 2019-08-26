Beren Saat yasak aşk mı yaşıyor?

Kenan Doğulu ile ayrılacağı konuşulan güzel oyuncu Beren Saat'in yasak aşk yaşadığı iddia edildi.

Aylardır şarkıcı eşi Kenan Doğulu ile boşanacağı konuşulan ve iddialara kesin bir dille cevap vermekten kaçınan oyuncu Beren Saat hakkında ortaya atılan bir iddia ve fotoğraf ise bomba etkisi yarattı.

Söz konusu kişinin bir adamla samimi şekilde çekilen fotoğrafını isim vermeden paylaşan magagenius isimli sayfa, "Çok ünlü artist kızımız problemli evliliğine noktayı koymuş gibi. Şimdi 'arkadaşız' derler" paylaşımı sosyal medyayı karıştırdı.

Bu paylaşıma kısa sürede takipçilerden isim tahminleri geldi. Yorum yapanların bir çoğu ise o kişinin Beren Saat olduğunu iddia etti. Beren Saat'i saç şeklinden ve fiziğinden tanıyanlar ise bu paylaşıma kısa sürede binlerce yorum yağdırdı.