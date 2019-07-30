Beren Saat ile Kenan Doğulu boşanacaklar mı?

2014 senesinde muhteşem bir düğünle evlenen Kenan Doğulu ile Beren Saat'in boşanma iddiaları oldukça güçlendi.

Los Angeles de bulunan Malibu sahilinde 29 Temmuz 2014 tarihinde evlenerek magazin gündemini süsleyen Beren Saat ve Kenan Doğulu çiftinin evliliklerinde büyük sorunlar çıkmaya başladı. Son yıllar içerisinde boşanacakları sık sık gündeme gelen Beren Saat ile Kenan Doğulu çifti sosyal medya üzerinden evlilik yıldönümleri ile ilgili herhangi bir paylaşım yapmayınca dedikodular daha da çoğaldı.

Her yıl sosyal medya hesaplarından romantik paylaşımlar yapan çift bu sefer sessiz kalmayı tercih etti. Çiftin herhangi bir paylaşım yapmaması hayranları tarafından boşanma iddialarını bir kez daha ayyuka çıkardı.