Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
Beren Saat ile Kenan Doğulu boşanacaklar mı?
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Magazin - - Editör: Tuğçe Gürel

Beren Saat ile Kenan Doğulu boşanacaklar mı?

2014 senesinde muhteşem bir düğünle evlenen Kenan Doğulu ile Beren Saat'in boşanma iddiaları oldukça güçlendi.

2014 senesinde muhteşem bir düğünle evlenen Kenan Doğulu ile Beren Saat'in boşanma iddiaları oldukça güçlendi.

Los Angeles de bulunan Malibu sahilinde 29 Temmuz 2014 tarihinde evlenerek magazin gündemini süsleyen Beren Saat ve Kenan Doğulu çiftinin evliliklerinde büyük sorunlar çıkmaya başladı. Son yıllar içerisinde boşanacakları sık sık gündeme gelen Beren Saat ile Kenan Doğulu çifti sosyal medya üzerinden evlilik yıldönümleri ile ilgili herhangi bir paylaşım yapmayınca dedikodular daha da çoğaldı.

Her yıl sosyal medya hesaplarından romantik paylaşımlar yapan çift bu sefer sessiz kalmayı tercih etti. Çiftin herhangi bir paylaşım yapmaması hayranları tarafından boşanma iddialarını bir kez daha ayyuka çıkardı.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Baklavacı Maganda Hakim Karşısında!
Fenerbahçe - Bayern Münih Maçı Bu Akşam!
Lille'den Yusuf Yazıcı'ya 25 milyon Euro teklif
Beren Saat ile Kenan Doğulu boşanacaklar mı?
Sturridge Trabzonspor'a çok yakın
Kamyon sürücüsünün feci sonu!
İzmir'de Veba Salgını Alarmı!
'Hadi Sor' ile Müzik Dünyasına Taze Kan...
Suriyelilerin İş Yerleri Kapatılıyor Mu?
-
Çok Okunanlar
Haftasonu 3 Büyük Şehirde Hava Nasıl?
Haftasonu 3 Büyük Şehirde Hava Nasıl?
Suriyeliler Devletten Bayram Parası mı Alıyor ?
Suriyeliler Devletten Bayram Parası mı Alıyor ?
İşsizlik Gitgide Artıyor !
İşsizlik Gitgide Artıyor !
La Casa De Papel'e Ankara Karakteri Mi Geliyor?
La Casa De Papel'e Ankara Karakteri Mi Geliyor?
İstanbul'da Köprü Çalışması Bitiyor Mu?
İstanbul'da Köprü Çalışması Bitiyor Mu?
Erdoğan'dan Patlamaya İlişkin Açıklamalar !
Erdoğan'dan Patlamaya İlişkin Açıklamalar !
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Son Haberler
Baklavacı Maganda Hakim Karşısında!
Baklavacı Maganda Hakim Karşısında!
Fenerbahçe - Bayern Münih Maçı Bu Akşam!
Fenerbahçe - Bayern Münih Maçı Bu Akşam!
Lille'den Yusuf Yazıcı'ya 25 milyon Euro teklif
Lille'den Yusuf Yazıcı'ya 25 milyon Euro teklif
Beren Saat ile Kenan Doğulu boşanacaklar mı?
Beren Saat ile Kenan Doğulu boşanacaklar mı?
Sturridge Trabzonspor'a çok yakın
Sturridge Trabzonspor'a çok yakın
Kamyon sürücüsünün feci sonu!
Kamyon sürücüsünün feci sonu!
İzmir'de Veba Salgını Alarmı!
İzmir'de Veba Salgını Alarmı!
'Hadi Sor' ile Müzik Dünyasına Taze Kan...
'Hadi Sor' ile Müzik Dünyasına Taze Kan...
Suriyelilerin İş Yerleri Kapatılıyor Mu?
Suriyelilerin İş Yerleri Kapatılıyor Mu?
Bayram Tatili Kaç Gün Olacak?
Bayram Tatili Kaç Gün Olacak?
Hakan Kılıç'tan Yeni Single ''Sevseydin Gitmezdin''
Hakan Kılıç'tan Yeni Single ''Sevseydin Gitmezdin''
La Casa De Papel'e Ankara Karakteri Mi Geliyor?
La Casa De Papel'e Ankara Karakteri Mi Geliyor?

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji