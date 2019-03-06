Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
Beren Saat ile Kenan Doğulu ayrılıyor mu?
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Magazin - - Editör: Tuğçe GÜREL

Beren Saat ile Kenan Doğulu ayrılıyor mu?

Şarkıcı Kenan Doğulu ile yaklaşık 4,5 yıldır evli olan güzel oyuncu Beren Saat sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşım yaptı.

Şarkıcı Kenan Doğulu ile yaklaşık 4,5 yıldır evli olan güzel oyuncu Beren Saat sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu. Saat paylaşımında bir güvencine yer vererek herkesi şaşırttı.

Geçtiğimiz günlerde, doğum gününde kazada kaybettiği eski sevgilisini unutmadığını yere veren bir paylaşıma yer veren Beren Saat, eşi Kenan Doğulu ile ayrılacağı iddiaları sonrasında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

İddiaları Yalanladı

Beren Saat'in 4.5 yıl önce evlendiği Kenan Doğulu ile ayrılık aşamasına kadar geldiği iddia edilirken ünlü popçu, "Aramızda herhangi bir şekilde bir sıkıntı bulunmuyor. Bu söylentileri daha önceleri de görmüştük. En az 20 kere gündeme geldi. Bir Hayır dedikçe de gündeme gelmeye devam edecek. Bunun bilincindeyiz." ifadelerine yer verdi.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Beren Saat ile Kenan Doğulu ayrılıyor mu?
17 yaşındaki genç kızın çantasında 2 tabancı çıktı
Lucescu'nun oğlu Beşiktaş'a
Mansur Yavaş'tan Ankaralılara müjde
Yemek yapmayan anneye dava
Öncüpınar Gümrük Kapısı yeniden açıldı.
Antalya'ya turist akını
Şenol Güneş milli mesaiye başlıyor
Mehmet Özdilek Beşiktaş'a gelecek mi?
-
Çok Okunanlar
Sevilen başkan Kocamaz'a yine bir engel!
Sevilen başkan Kocamaz'a yine bir engel!
AFAD'dan Çanakkale depremi açıklaması!
AFAD'dan Çanakkale depremi açıklaması!
Lojistik devi Arkas, yapay zekaya yöneldi; 'bulut'a taşındı
Lojistik devi Arkas, yapay zekaya yöneldi; 'bulut'a taşındı
Seyahat şirketi Ulusoy'da iflas etti
Seyahat şirketi Ulusoy'da iflas etti
Sakarya Kışlasında patlama; Yaralı askerler var
Sakarya Kışlasında patlama; Yaralı askerler var
Pilot uçuş esnasında uyuya kaldı!
Pilot uçuş esnasında uyuya kaldı!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Tek dokunuşla güzelliğin adresi 'Mutlu Kadın Atölyesi' açılıyor
Tek dokunuşla güzelliğin adresi 'Mutlu Kadın Atölyesi' açılıyor
Fazla kilolar hamile kalmayı engelliyor
Fazla kilolar hamile kalmayı engelliyor
Müşterisinin saçını yakan kuaföre para cezası verildi
Müşterisinin saçını yakan kuaföre para cezası verildi
Son Haberler
Beren Saat ile Kenan Doğulu ayrılıyor mu?
Beren Saat ile Kenan Doğulu ayrılıyor mu?
17 yaşındaki genç kızın çantasında 2 tabancı çıktı
17 yaşındaki genç kızın çantasında 2 tabancı çıktı
Lucescu'nun oğlu Beşiktaş'a
Lucescu'nun oğlu Beşiktaş'a
Mansur Yavaş'tan Ankaralılara müjde
Mansur Yavaş'tan Ankaralılara müjde
Yemek yapmayan anneye dava
Yemek yapmayan anneye dava
Öncüpınar Gümrük Kapısı yeniden açıldı.
Öncüpınar Gümrük Kapısı yeniden açıldı.
Antalya'ya turist akını
Antalya'ya turist akını
Şenol Güneş milli mesaiye başlıyor
Şenol Güneş milli mesaiye başlıyor
Mehmet Özdilek Beşiktaş'a gelecek mi?
Mehmet Özdilek Beşiktaş'a gelecek mi?
Fatma Girik taburcu oldu
Fatma Girik taburcu oldu
Rubin Kazan Gökdeniz'e 500 bin Euro ödeyecek
Rubin Kazan Gökdeniz'e 500 bin Euro ödeyecek
Diagne eleştirilerin hedefinde
Diagne eleştirilerin hedefinde

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji