Beren Saat ile Kenan Doğulu ayrılıyor mu?

Şarkıcı Kenan Doğulu ile yaklaşık 4,5 yıldır evli olan güzel oyuncu Beren Saat sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu. Saat paylaşımında bir güvencine yer vererek herkesi şaşırttı.

Geçtiğimiz günlerde, doğum gününde kazada kaybettiği eski sevgilisini unutmadığını yere veren bir paylaşıma yer veren Beren Saat, eşi Kenan Doğulu ile ayrılacağı iddiaları sonrasında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

İddiaları Yalanladı

Beren Saat'in 4.5 yıl önce evlendiği Kenan Doğulu ile ayrılık aşamasına kadar geldiği iddia edilirken ünlü popçu, "Aramızda herhangi bir şekilde bir sıkıntı bulunmuyor. Bu söylentileri daha önceleri de görmüştük. En az 20 kere gündeme geldi. Bir Hayır dedikçe de gündeme gelmeye devam edecek. Bunun bilincindeyiz." ifadelerine yer verdi.