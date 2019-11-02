Benim Tatlı Yalanım 20.Bölüm izle

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Başrollerinde Furkan Palalı ile Aslı Bekiroğlu'nun oynadığı Benim Tatlı Yalanım dizisi 20. bölümü ile 2 Kasım 2019 Cumartesi akşamında Star TV ekranlarında olacak. Benim Tatlı Yalanım son bölümünde; Suna sonunda Nejat'ın evlenme teklifini kabul ediyor. İkisi de oldukça mutlu olmalarına rağmen ufak da olsa bir engel vardır.

BENİM TATLI YALANIM 20. BÖLÜM ÖZETİ

Aylin, Kayra'nın velayetini alabilmek için harekete geçmiştir. Nejat'ın avukatı durumu mahkemeye taşımanın olumsuz sonuçları olabileceğini söyleyerek, bir orta yol bulmalarını önerir. Aylin'i velayet davası açmaktan vazgeçirmek için Kayra ile görüşmesini sağlayacaklardır. Kayra, Aylin'in annesi olduğu gerçeğiyle yüzleşmekte zorluk yaşamaktadır ve babasını üzmemek için bu durumu kendi kendine çözmeye çalışır. Aylin, Kayra'nın sakladığı sırrı öğrenince, hepsinin hayatını değiştirecek bir karar verir.