Ben Fero savcılığa şikayet edildi

Mahallemiz Esmer şarkısıyla adını geniş kitlelere duyurduktan sonra Demet Akalın'la klip çeken rapçi Ben Fero, şarkı ve kliplerinde gençlere kötü örnek olduğu gerekçesi ile savcılığa şikayet edildi.

Mahallemiz Esmer şarkısıyla tanınan ve sonrasında Demet Akalın'ın ismini verdiği şarkısıyla adını geniş kitlelere duyuran rapçi Ben Fero hakkında alkol ve sigaraya özendirme suçundan soruşturma başlatıldı.

Sabah'ta yer alan habere göre: Şarkıları ve kliplerinde alkol ve sigara tüketimini özendiren unsurlar bulunduğu gerekçesiyle savcılığa şikayet edildi. Bir vatandaş; Ben Fero'nun klipleriyle gençlere kötü örnek olduğunu iddia etti. Şikayette; Ben Fero'nun bir şarkısında 'Ben p..çim' dediği, bir klibinde içki şişesini kafasına diktiği, parçalarının hakaret ve tehdit içerdiği belirtildi. Ben Fero hakkında soruşturma başlatıldı.