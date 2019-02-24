Belhanda ile Mariano arasında kriz

Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray'da Belhanda ile Mariano arasında yaşanan tatsız olay geceye damgasını vurdu.

Süper Ligin 23. haftasında Galatasaray, sahasında Akhisarspor'u konuk etti. Türk Telekom Stadında oynanan karşılaşmada sarı kırmızılı oyuncular arasında gergin anlar yaşanması gözlerden kaçmadı. Karşılaşmanın 49. dakikasında Younes Belhanda ile Mariano arasında yaşanan diyalog ise kameralara yansıdı.

İkili Arasında Tartışma

Luyimdama'nın sakatlık yaşadığı pozisyon sonrasında Mariano, Belhanda'nın yanına giderek kendisine bir şeyler söylerken Belhanda, Brezilyalı yıldıza oldukça büyük tepki gösterdi. Uzun süre tartışan ikili daha sonrasında tartışmayı uzatmadan görev yerlerine geri dönerken bu anlar yayıncı kuruluşun kameralarına yansıdı.