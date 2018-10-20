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Belhanda Galatasaray taraftarını çileden çıkardı
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Spor - - Editör: Sefa Koçak

Belhanda Galatasaray taraftarını çileden çıkardı

Galatasaray'ın Bursaspor ile 1-1 berabere kaldığı mücadele isteksiz oyunu ve basit hataları nedeniyle Belhanda'ya tribünlerden büyük tepki geldi.

Galatasaray Süper Lig'deki 9'uncu maçında sahasında Bursaspor 1-1 berabere kaldı. Hücumda istediği baskıyı kuramayan Galatasaray'da Belhanda'nın performansı sarı-kırmızılı taraftarları çıldırttı. İsteksiz oyununu uzun süre sürdüren Faslı oyuncu Eren Derdiyok'un golünde asisti yapan isim olmasına rağmen maçın büyük bölümünde sahada dolaşmakla yetindi.

Galatasaray'ın orta alanda başlayan ataklarının kilit ismi olması beklenen Belhanda, ayağına aldığı topları kolayca kaybetmekle kalmayıp isabetsiz paslarıyla da tribünleri çileden çıkardı.

HATALI PASLARI PAHALIYA MAL OLDU

Lokomotiv Moskova maçında kısa pası nedeniyle Ndiaye'nin kırmızı kart görmesine sebep olan Belhanda, bu sefer de Bursaspor maçında yaptığı pas hatasıyla penaltıya sebebiyet verdi.

Gamsız tavırlarıyla Galatasaraylı taraftarlardan sık sık eleştiren Belhanda'ya Bursaspor maçının ardından twitter üzerinden büyük tepki geldi.


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