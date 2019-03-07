Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
Belediyeler 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet verecek
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Ekonomi - - Editör: Özge KESİCİ

Belediyeler 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet verecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum imzasıyla,belediyelerin 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet vermesi için 81 ile genelge gönderildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından, 81 ile vatandaşa 7 gün 24 saat hizmet edecek belediyelerin personel bulundurması ve gece-gündüz bu personelin hizmet etmesiyle ilgili genelge gönderdi.

"7/24 esasına göre kesintisiz hizmet''

Genelgede, belediyelerin söz konusu ihtiyaç ve gelişmelere uygun olarak hizmet sunum yöntemlerini yapılandırmaları gerektiğine dikkat çekildi. Genelgede; 

"Bu itibarla vatandaşlarımızın talep, şikayet ve başvurularının 7 gün 24 saat kesintisiz olarak kabul edilmesine imkan sağlayacak tedbirlerin beyaz masa uygulaması, çağrı merkezi, elektronik ortamda başvuruların alınması, personel görevlendirilmesi ve benzeri uygulamaların tüm belediyelerce alınması gerekmektedir.

Belediyeler tarafından yürütülen hizmetlerin niteliği ve sunumuna ilişkin beklentilerle ihtiyaçlar göz önüne alınarak belirlenecek hizmetlerin, 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz olarak yürütülmesi gerekmektedir." denildi.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Belediyeler 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet verecek
Ayakkabı tabanında saklı 1 kilo kokain ele geçirildi
Uygun 92 projeye 11 milyon TL destek sağlanacak
Kaçak silah üreticilerine baskın
Mehmet Kocadon'dan duygusal veda konuşması
Spor Toto Süper Lig 25. hafta hakemleri belli oldu
Kadınlara saati 1 liradan kiralık araç
Alman turistler Türkiye'ye geliyor
3,5 yaşındaki kayıp Harun bulundu
-
Çok Okunanlar
Sevilen başkan Kocamaz'a yine bir engel!
Sevilen başkan Kocamaz'a yine bir engel!
AFAD'dan Çanakkale depremi açıklaması!
AFAD'dan Çanakkale depremi açıklaması!
Lojistik devi Arkas, yapay zekaya yöneldi; 'bulut'a taşındı
Lojistik devi Arkas, yapay zekaya yöneldi; 'bulut'a taşındı
Seyahat şirketi Ulusoy'da iflas etti
Seyahat şirketi Ulusoy'da iflas etti
Sakarya Kışlasında patlama; Yaralı askerler var
Sakarya Kışlasında patlama; Yaralı askerler var
Pilot uçuş esnasında uyuya kaldı!
Pilot uçuş esnasında uyuya kaldı!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Tek dokunuşla güzelliğin adresi 'Mutlu Kadın Atölyesi' açılıyor
Tek dokunuşla güzelliğin adresi 'Mutlu Kadın Atölyesi' açılıyor
Fazla kilolar hamile kalmayı engelliyor
Fazla kilolar hamile kalmayı engelliyor
Müşterisinin saçını yakan kuaföre para cezası verildi
Müşterisinin saçını yakan kuaföre para cezası verildi
Son Haberler
Belediyeler 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet verecek
Belediyeler 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet verecek
Ayakkabı tabanında saklı 1 kilo kokain ele geçirildi
Ayakkabı tabanında saklı 1 kilo kokain ele geçirildi
Uygun 92 projeye 11 milyon TL destek sağlanacak
Uygun 92 projeye 11 milyon TL destek sağlanacak
Kaçak silah üreticilerine baskın
Kaçak silah üreticilerine baskın
Mehmet Kocadon'dan duygusal veda konuşması
Mehmet Kocadon'dan duygusal veda konuşması
Spor Toto Süper Lig 25. hafta hakemleri belli oldu
Spor Toto Süper Lig 25. hafta hakemleri belli oldu
Kadınlara saati 1 liradan kiralık araç
Kadınlara saati 1 liradan kiralık araç
Alman turistler Türkiye'ye geliyor
Alman turistler Türkiye'ye geliyor
3,5 yaşındaki kayıp Harun bulundu
3,5 yaşındaki kayıp Harun bulundu
500 metrelik uçurumda bulundular
500 metrelik uçurumda bulundular
Uyuşturucu satıcısı otogarda yakalandı
Uyuşturucu satıcısı otogarda yakalandı
Kar temizleyerek ekmek kazanıyorlar!
Kar temizleyerek ekmek kazanıyorlar!

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji