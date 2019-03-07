Belediyeler 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet verecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından, 81 ile vatandaşa 7 gün 24 saat hizmet edecek belediyelerin personel bulundurması ve gece-gündüz bu personelin hizmet etmesiyle ilgili genelge gönderdi.

"7/24 esasına göre kesintisiz hizmet''

Genelgede, belediyelerin söz konusu ihtiyaç ve gelişmelere uygun olarak hizmet sunum yöntemlerini yapılandırmaları gerektiğine dikkat çekildi. Genelgede;

"Bu itibarla vatandaşlarımızın talep, şikayet ve başvurularının 7 gün 24 saat kesintisiz olarak kabul edilmesine imkan sağlayacak tedbirlerin beyaz masa uygulaması, çağrı merkezi, elektronik ortamda başvuruların alınması, personel görevlendirilmesi ve benzeri uygulamaların tüm belediyelerce alınması gerekmektedir.

Belediyeler tarafından yürütülen hizmetlerin niteliği ve sunumuna ilişkin beklentilerle ihtiyaçlar göz önüne alınarak belirlenecek hizmetlerin, 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz olarak yürütülmesi gerekmektedir." denildi.