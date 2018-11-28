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Belçika'ya giden Beşiktaş'ta 9 isim İstanbul'da kaldı
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Spor - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Belçika'ya giden Beşiktaş'ta 9 isim İstanbul'da kaldı

UEFA Avrupa Ligi'nde Genk maçı için Belçika'ya giden Beşiktaş'ta 9 isim İstanbul'da kaldı. Teknik Direktör Güneş Pepe, Medel, Babel ve Gökhan Gönül gibi önemli isimlerden bu maçta yararlanamayacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde I Grubu'nda yer alan Beşiktaş, grup lideri Genk ile kritik maça çıkıyor. Belçika'da oynanacak mücadele öncesi son idmanını gerçekleştiren temsilcimiz 9 ismi İstanbul'da bırakacak. Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Pepe, Medel, Gökhan Gönül ve Enzo Roco, Bekçika'ya götürülmeyecek. Savunmada en önemli isimlerini İstanbul'da bırakan Beşiktaş'ta orta alanda da önemli isimler eksik. Gökhan Töre, Ryan Babel ve Atiba ve son haftaların formda ismi genç Güven Yalçın, Belçika'ya gidecek kafilede olmayacak.

A Takım'dan 9 ismin Genç maçında yer almayacak olması nedeniyle tecrübeli teknik adam Şenol Güneş, altyapıdan 7 ismi A Takım ile idmana çıkardı.

Sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başlayan antrenman pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda kontrol pas çalışması ile devam etti. Taktik programının yer aldığı yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile İstanbul'daki çalışmalar tamamlandı.

Beşiktaş, yarın saat 11:30'da özel uçakla Oslo'ya gidecek ve son çalışmasını maçın oynanacağı stadyumda TSİ 21:30'da yapacak. Antrenman öncesi TSİ 21.00'de teknik direktör Şenol Güneş ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek.

 


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