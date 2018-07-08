Beklenen haber geldi! Dead Island 2 geliştirilmeye devam ediliyor Ne zaman çıkıyor

E3 2014 tarihinde duyurulan Dead Island 2'den bir daha haber alınamamış hatta geçtiğimiz senelerde oyununu geliştirilmesinin askıya alındığı ortaya çıkmıştı.

Gelen yeni gelişmeye göre Dead Island 2'nin resmi twitter hesabından oyunun geliştirilmeye devam edildiği açıklandı. Oyunun çıkış tarihi ise henüz açıklanmadı.

İlk Dead İsland oyunu 2011 yılında piyasaya çıkmıştı. İlk oyunun devam niteliği olan Dead Island Riptide ise 2013 yılında oyuncularla buluşmuştu. İki oyunda genel olarak başarılı bir tablo sergilemiş ve 2014 E3'te ikici oyun duyurulmuştu. Fakat ne yazık ki 4 yıldır duyurulan oyunla ilgili neredeyse hiç bi gelişem yaşanmadı.

Kale savunma oyunu olan Dead Island: Survivor'ın geçtiğimiz günlerde mobil platformlar için çıktığını hatırlatalım.