Behzat Ç.'nin beklenen Afişi yayınlandı.

Küllerinden doğarak Cinayet Büroya iyi bir dönüş yapan Behzat Amir yeni hikayeleriyle yeniden ekranlara dönüyor.

Yapımcılığını Ercan Mehmet Erdem'in üstlendiği, yönetmenliğini Serdar Akar'ın yaptığı, başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Nejat İşler, Ege Aydan, Canan Ergüder gibi isimlerin paylaştığı, internet dizisi şeklinde yayınlanacak olan Behzat Ç. 6 yıl aradan sonra geri dönüyor.

Samimi tavrı, kendine has üslubu ve sürükleyiciliği ile ekranların vazgeçilmezi olmayı başaran Behzat Ç.'nin ilk sezonu 9 bölümden oluşacak ve ilk bölümüyle 25 Temmuz Perşembe günü BluTV'de sevenleriyle buluşacak.