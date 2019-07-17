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Behzat Ç.'nin beklenen Afişi yayınlandı.
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Gündem - - Editör: Eren COŞKUNDİLİ

Behzat Ç.'nin beklenen Afişi yayınlandı.

Uzun zamandır takipçileri tarafından beklenen Behzat Ç.'nin afişi yayınlandı.

Küllerinden doğarak Cinayet Büroya iyi bir dönüş yapan Behzat Amir yeni hikayeleriyle yeniden ekranlara dönüyor.

Yapımcılığını Ercan Mehmet Erdem'in üstlendiği, yönetmenliğini Serdar Akar'ın yaptığı, başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Nejat İşler, Ege Aydan, Canan Ergüder gibi isimlerin paylaştığı, internet dizisi şeklinde yayınlanacak olan Behzat Ç. 6 yıl aradan sonra geri dönüyor.

Samimi tavrı, kendine has üslubu ve sürükleyiciliği ile ekranların vazgeçilmezi olmayı başaran Behzat Ç.'nin ilk sezonu 9 bölümden oluşacak ve  ilk bölümüyle 25 Temmuz Perşembe günü BluTV'de sevenleriyle buluşacak.

 


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