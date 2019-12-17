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Behzat Ç. bitti mi?
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Magazin - - Editör: Tuğçe Gürel

Behzat Ç. bitti mi?

BluTV yaptığı açıklamada altı yıl aradan sonra izleyicisiyle buluşan Behzat Ç.'nin 2020 projeleri arasında yer almadığını duyurdu.

BluTV yaptığı açıklamada altı yıl aradan sonra izleyicisiyle buluşan Behzat Ç.'nin 2020 projeleri arasında yer almadığını duyurdu.

Başrollerini Erdal Beşikçioğlu, İnanç Konukçuoğlu ve Canan Ergüder'in oynadığı Behzat Ç., altı yıl aradan sonra BluTV ile ekrana geldi. Ancak büyük bir hayran kitlesinin olduğu dizi, BluTV tarafından yapılan açıklamaya göre yeni sezonda ekrana gelmeyecek.

Yaklaşık 2 aydır final yapacağı konuşulan Behzat Ç. için "Elimizde olmayan nedenlerden ötürü sessiz kalmak zorunda kaldık" açıklamasını yapan BluTV, "Tüm büyük projelerde olduğu gibi Behzat Ç.'nin de hayata geçirilmesi birçok paydaşın aynı motivasyon, zaman ve emek düzleminde bir araya gelmesiyle mümkün olabiliyor. Her ne kadar maksimum efor sarf etsek de, Behzat Ç.'nin ikinci sezonunu elimizden olmayan sebeplerden ötürü 2020 yılında sizlerle buluşturamıyoruz" dedi.


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