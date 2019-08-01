Behzat Ç 4. sezon 2. bölüm izle tek parça sansürsüz Blu TV

Behzat Ç 4. sezon 2. bölüm izle linki Blu TV'de. Merakla beklenen Behzat Ç dizisinin 4. sezon 2. son bölümünü full tek parça halinde sansürsüz izleyebilirsiniz.

Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu'nun oynadığı Behzat Ç dizisinin 4. sezon 2. bölümü 1 Ağustos 2019 Perşembe akşamında saat 19.00'da Blu TV ekranlarında olacak. Peki Behzat Ç yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Behzat Ç 2.yeni bölüm nasıl ve nereden izlenir?

BEHZAT Ç. 2. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi 2.yeni bölüm 1 Ağustos Perşembe günü Blu TV'de izleyici karşısına çıkacak.

BEHZAT Ç. BİR ANKARA POLİSİYESİ YENİ BÖLÜMDE EZHEL SÜRPRİZİ!

Başrolünde yer alan Erdal Beşikçioğlu'nun yanı sıra Nejat İşler,Canan Ergüder Ece, Ege Aydan, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Güven Kıraç, Eray Eserol, Ayça Eren, Ahu Türkpençe, Kemal Burak Alper, Hüseyin Sevimli, Rıdvan Aybars Düzey, Gülşah Çomoğlu, Kadir Çelik ve Nazlı Kar gibi isimlerin rol aldığı 'Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi 2. Bölümde sürpriz var!

Türkiye'de hip-hop / trap kültürünün önde gelen temsilcisine dönüşen, son yılların en sevilen isimlerinden Ezhel'in Killa Hakan Gringo ile kaydettiği yeni şarkısı 'İlk Kural Saygı', dizinin yeni bölümünde kullanıldı.

?BEHZAT Ç. YENİ BÖLÜM NASIL VE NEREDEN İZLENİR?

Behzat Ç. dizisi Blu TV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Behzat Ç. dizisini izlemek için Blu TV'ye üye olmanız gerekiyor.