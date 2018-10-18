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Hüseyin TANRIKULU

Bedevilik

Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda meydana gelen meş'um Gazeteci Cemal Kaşıkçı olayının esrarı yavaş yavaş çözülüyor.
Konsoloslukta yapılan inceleme ve araştırmalarda çok önemli ip uçlarına ulaşıldığı ileri sürülüyor.
 
Burada bir cinayet işlenmiş olabileceğine dair kuvvetli suç delilleri yanında bazı çarpıcı gerçekler de bir bir ortaya çıkıyor.
 
Eğer cinayet işlenmişse, bunun Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın olay tarihinde özel uçakla Türkiye'ye gelen yakın korumaları tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği ileri sürülüyor.
 
Gelen ekibin içinde kriminal konularda çok uzman bazı görevlilerin olduğu da belirtiliyor.
 
Yani bir cinayet ihtimali kuvvetli delillere dayandırılmak üzere.
 
Bu nasıl bir çılgınlık ve bedeviliktir insanın aklı almıyor.
Günümüz medeni dünyasında böyle bedevice bir işin yapılmış olması insanı derin derin düşündürüyor.
 
Diplomatik masuniyeti olan bir mekana girip çıkamayan insanın ne olduğunu araştırıp ortaya çıkarmak da maalesef bizim görevimiz olup çıkıyor.
 
Tabii olarak bu olay Türkiye ile Suudi Arabistan'ın zaten kör kötek giden diplomatik ilişkilerini zedelemiş oluyor.
İşin bir başka yönü ise Amerika'nın meseleye müdahil olmasıdır.
 
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Başkan Trump tarafından özellikle görevlendirilip önce Suudi Arabistan'da sonra da Türkiye'de münhasıran bu konuda görüşmeler yapması ise, ABD ile Suudi Arabistan arasındaki diplomatik ve Dolar'a bağlı platonik aşkın sona erebileceği ihtimalini akla getiriyor.
 
Medeni dünyada bedeviliğin neye mal olacağı ve Suudi Arabistan'ın bu olayın altından nasıl kalkacağı gerçekten tüm dünyada ve tabii ki bizde de merak konusu olmuştur.

 

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