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Beden eğitimi dersi zinadır diyen öğretmen açığa alındı
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Gündem - - Editör: Sefa Koçak

Beden eğitimi dersi zinadır diyen öğretmen açığa alındı

Konya Selçuklu ilçesinde bir imam hatip lisesinde öğretmen olarak görev yapan Ercan Harmancı'nın beden eğitimi dersi için zinadır çıkışı sonrası başlatılan soruşturma neticelendi.

Konya Selçuklu'da bulunan Ayşe Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi felsefe öğretmeni Ercan Harmancı'nın sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajlar Türkiye'nin gündemine oturdu. Kız öğrencilerin eşofman giymesinden 'tahrik' olduğunu ifade eden Harmancı, beden eğitimi dersleri için de zina benzetmesi yaparak, "Kız öğrencilerin giydiği eşofman onları çıplak yapar." ifadelerini kullanmıştı

Harmancı'nın skandal ifadeleri sosyal medyada büyük tepki görünce, devreye giren Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, geçtiğimiz gün sözde eğitimci hakkında soruşturma başlatmıştı. Skandal ifadelerin CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un meclis gündemine taşıması üzerine Harmancı, öğretmenlik görevinden açığa alındı.

Açıklamayı yapan Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, Harmancı'nın açığa alındığı haberini duyurmalarının ardından müfettişlerin okulda soruşturma başlattıkları öğrenildi.

SEVAP BEKLİYORUM DEMİŞTİ

Lise öğretmeninin kız öğrencilerinden tahrik olduğuna yönelik gerici açıklamalarının ardından kendisini savunduğu görüldü. Beden eğitimi dersinin seçmeli ders olması gerektiğini belirten Harmancı, sosyal medyadaki skandal ifadeleri için sevap beklediğini söyledi.

 


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