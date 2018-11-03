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Bedelli askerlik ödemesi en son ne zaman? Bedelli başvuru süresi uzatıldı mı?
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Yaşam - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Bedelli askerlik ödemesi en son ne zaman? Bedelli başvuru süresi uzatıldı mı?

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama bedelli askerlik başvuru süresinin uzatılacağı şeklinde yorumlandı. Bedelli askerlik ödemeleri en son ne zaman yapılacak?

Ziraat Bankası bedelli askerlik ödemesi en son ne zaman yapılacak? Konuyla ilgili açıklamada bulunan Milli Savunma Bakanlığı 'bedelli askerlik ödemelerinin' 4 Kasım Pazar günü de yapılabileceğini söyledi. Bu açıklamanın ardından 'bedelli askerlik başvuru süresi uzatıldı mı?' sorusu sorulmaya başlandı. İşte detaylar...

Bankadan yapılan açıklamaya göre, bedelli askerlik hizmeti başvuruları için askerlik şubelerinde hafta sonu mesaiye devam edilecek olması nedeniyle Ziraat Bankası da 81 ildeki ve KKTC'deki toplam 127 şubesi ile bugün ve yarın saat 10.00 ile 17.00 arasında bedelli askerlik ödemelerini almayı sürdürecek.  Bugün ve yarın açık olacak şubeler “www.ziraatbank.com.tr” internet sitesinden öğrenilebilecek.

Öte yandan dün Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama kafaları karıştırdı. Açıklamada şubelerde hafta sonu da mesainin devam edeceği bilgisi verildi ama başvuruyla ilgili açık bir ifade kullanılmadı. İşte MSB'nin bedelli başvurusu açıklaması: Bedelli askerlik hizmeti son başvuru tarihi olan 03 Kasım 2018'in hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle; vatandaşlarımızın mağduriyetinin önlenmesi maksadıyla askerlik şubelerinde hafta sonu mesaiye devam edilecektir.


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