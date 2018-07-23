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Bedelli askerlik düzenlemesi kabul edildi
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Gündem - - Editör: Sefa Koçak

Bedelli askerlik düzenlemesi kabul edildi

Haftalardır tartışılan bedelli askerlik düzenlemesi bugün gerçekleşen son dakika düzenlemesiyle Meclis Komisyonu'nda kabul edildi.

Bedelli askerlik düzenlemesi tartışmalar eşliğinde Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Geçtiğimiz hafta duyurulan 15 bin TL bedel ve 28 gün temel askeri eğitimi şart koşan düzenleme bugün Meclis Komisyonu'na gelmeden son kez değişikliğe uğadı. 28 günlük temel askeri eğitim şartının kamuoyu tarafından tepkiyle karşılanması üzerine 21 güne düşürüldü.

AK Partili Mehmet Muş, bugün yaptığı açıklamasında 28 gün olan temel askerlik eğitiminin 21 güne düşürüleceğiyle ilgili önergeyi Meclis Komisyonu'na sunulacağını açıkladı. 

Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler yaklaşık 6 saat sürdü. Tümünün üzerindeki görüşmelerin ardından teklifin maddelerine geçildi. Teklifin ilk iki maddesi, dövizle askerlik ve bedelli askerlikle ilgili düzenlemeleri içeriyor.

BEDELLİ ASKERLİK 21 GÜNE İNDİRİLDİ

TBMM Plan Bütçe Komisyonunda asker kökenli AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal'ın imzasını taşıyan önergenin kabulüyle bedelli askerlikte eğitim şartı 28 günden 21 güne düşürüldü.

YURT DIŞINDA YAŞAYANLAR 2 BİN EURO ÖDEYECEK

Ardından yapılan oylama ile madde görüşmelerine geçildi. Komisyonda dövizli askerlikte yaş şartını kaldıran ve 2 bin avro ödeyip Milli Savunma Bakanlığınca verilecek uzaktan eğitimi alanların askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmalarını öngören teklifin 1. maddesi kabul edildi.

BEDELLİDE 25 YAŞ, 15 BİN LİRAYI İÇEREN MADDE KABUL EDİLDİ

Bedelli askerlikte 25 yaş, 15 bin lira ve 21 günü içeren 2. madde komisyonda kabul edildi.


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