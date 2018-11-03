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Bedelli Askerlik 4. celp dönemi ne zaman? Bedelli başvuru süresi uzatılacak mı?
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Yaşam - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Bedelli Askerlik 4. celp dönemi ne zaman? Bedelli başvuru süresi uzatılacak mı?

Bedelli askerlik düzenlemesinde belirlenen başvuru süresinde son yaklaşılırken henüz başvurularını gerçekleştiremeyenler başvuru süresinin uzatılmasını umuyor. Bedelli askerlikte 4. celp dönemi ve başvuru süresiyle ilgili merak edilenler haberimizde.

Bedelli askerlik celp dönem tarihleri ne zaman belli olacak? Bedelliden yararlanarak askere gidecek olan yüz binlerce genç 4. celp dönemi olarak belirtilen dönemin hangi tarihler arasında olduğunu merak ediyor. Peki 4. celp dönemi ne zaman? İşte yanıtı...

Bedelli askerlikten yararlanmak için başvuranların sayısı 724 bin olarak açıklandı. Askerlik şubeleri önünde son günde bile uzun kuyruklar oluşurken, şubelerin hafta sonu da açık olduğu bilgisine ulaşıldı. Buna rağmen oluşan yoğunluk nedeniyle bedelli askerlik başvuru süresinin uzatılması beklentisi oluştu. Bedelli askerlik başvuru süresi uzatılacak mı?

4. CELP DÖNEMİ

Bedelli askerlik 4. celp dönemi 3 Kasım'da Bedelli askerlik başvurularının sona ermesinin ardından belli olacak. Yapılan güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

Dönemlerin belirlenmesinin ardından detaylar, Milli Savunma Bakanlığı Askeralma sekmesi ve E-Devlet üzerinden görüntülenebilecek.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU SÜRESİ UZATILACAK MI?

SİVİL Memurlar Sendikası (SİME- SEN) Genel Başkanı Serdar Dursun, bedelli askerlik başvuru süresiyle ilgili "3 Ağustos'tan bugüne kadar bedelli askerlikte toplam 380 bin kişinin sevki yapıldı. Şimdi 1 haftada 300 bin kişinin daha sevkinin yapılması zorunluluğu ortaya çıktı. İstatistiklere göre bu imkansız görünüyor. Bedelli askerlik başvuru süresi makul bir kısa zaman daha uzatılmalı" dedi.

SİME- SEN Genel Başkanı Dursun, yaptığı yazılı açıklamada, bedelli askerliğe başvuranlardan yalnızca yarısına yakın kısmının başvurusunun tamamlandığını belirtti. Türkiye'de, şu anda 368 askerlik şubesince hizmet verildiğini ve bu şubelerde 4 bine yakın memur çalıştığını belirten Dursun, açıklamasında şunları kaydetti:

 "3 Ağustos'tan bugüne kadar bedelsiz askerlikte sevki yapılanlar göz önünde bulundurulduğunda, şu anda 1 haftada 300 bin kişinin daha sevkinin yapılması zorunluluğu ortaya çıktı. '24 saat çalışma' denildi. Ancak istatistiklere bakıldığında bu sevklerin 24 saat esası ile dahil yapılma ve belirtilen tarihe yetişme imkanı yok görünüyor. Bedelli askerlik süresinin makul bir kısa zaman daha uzatılması gerekiyor. Bu uzatılma, hem şubelerdeki çalışanların hem, Milli Savunma Bakanlığının hem de başvuruda bulunan ve bulunacak vatandaşların kesinlikle faydasına olacak bir ihtiyaçtır. Süre uzatılırsa problem ortadan kalkacaktır."

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bedelli askerlik başvuru kılavuzu asal.msb.gov.tr adresinden yayınlandı. Başvurular e-devlet adresinden yapılacak. Başvuru sürecinde vatandaşlardan iki adımı takip etmeleri beklenecek;

1. Bedelli askerlikten faydalanmak isteyenler, E-Devlet kapısı (www.turkiye.gov.tr) üzerinden alınacak barkodlu ödeme belgesinin çıktısı ve Nüfus Hüviyet Cüzdanı ile birlikte bu belgede belirtilen banka şubelerinden herhangi birine giderek söz konusu bedeli yatıracak.

2. Barkodlu ödeme belgesi ve bedelin yatırılmasını müteakip bankadan alınacak üç (3) adet banka dekontunun aslı ile birlikte en yakın Askerlik Şubesi Başkanlığına bizzat başvurulması gerekecek.


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