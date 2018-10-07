Bebeklerini kaybeden genç çift hastane yönetiminden şikayetçi oldu

Gaziantep'te özel bir hastanede yaşanan bebek ölümü mahkemeye taşındı. Tuba-Ömer Çifti'nin 10 Ağustos'ta dünyaya gelen bebeklerine akciğer enfeksiyonu teşhisi konultu. 4 gün kuvözde kalan bebek, hayatını kaybederken yasa boğulan genç çift ihmal olduğu iddiasıyla hastane yönetimi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Edinilen bilgilere göre 2 çocuk annesi Tuba Kekeç, hamileliği boyunca Gaziantep'deki özel bir hastanede kontrollerini yaptırdı. Doğuma da burada giren genç kadın, 10 Ağustos'ta bebeğini dünyaya getirdi. Doktorların iddiasına göre solunum problemiyle dünyaya gelen bebek, kontrol amaçlı kuvöze alındı. Bebeğin solunum rahatsızlığının düzelmesinin ardından hastane, aileye haber vererek bebeklerinin taburcu edileceğini söyledi. 4'üncü gün bebeğini almak için hastaneye gelen baba Ömer Kekeç'e doktorlar tarafından "Bebeğinizin durumu kötüleşte hastanede kalması gerekecek" denildi.

Kekeç ailesinin akciğer enfeksiyonu teşhisi konulan bebeği 12 günün ardından Ankara'da Dışkapı Hastanesi'ne sevk edildi ve burada tedavi gördüğü sırada yaşamını yitirdi.

BEBEĞİN ÖLÜMÜ AİLEDEN GİZLENDİ



Acılı baba bebeklerinin ölümünden, doğumun meydana geldiği özel hastaneyi sorumlu tutarak savcılığa suç duyurusunda bulundu. Sorumluların cezalandırılmasını isteyen baba Ömer Kekeç iddiaları şöyle:



"10 Ağustos tarihinde eşimin doğumu için özel hastaneye gittik. Burada normal doğum yapılacaktı fakat sonda sezaryen oldu. Daha sonra eşimi bir odaya ve bebeği akciğer enfeksiyonu nedeniyle kuvöze aldılar. 4'üncü günü doktor beni yanına çağırdı ve ertesi gün çocuğumuzu hastaneden çıkarabileceğimizi söyledi. Çok sevindik tabi. 5'inci gün bebeğimizi almaya geldiğimizde, durumunun ağır olduğunu söylediler. Çocuğumuzun yanına gittiğimizde ölü vaziyette yatıyordu. 'Neden böyle oldu?' dedik. Doktorumuz 'Uyutarak ilaç tedavisi yapıyoruz' dedi. Daha sonra orada doğum yapmış bir bayan bizi yanına çağırarak konuştu. 'Ben sabah 07.15'te çocuğumu emzirmeye girdim. Sizin bebeğinizi gördüm, ağız üstü yere yatmış vaziyetteydi, nefessizdi, daha sonra hemşireler panik halde geldi bizi odadan çıkardı' dedi. Bunu duyunca tabi bizim kafamızda şüpheler oluşmaya başladı. Hocamız bize tahlillerden sonra bebeğimizin metobolik rahatsızlığı olduğunu söyledi. Bu arada sevk işlemlerine başladık. Daha sonra Ankara Dışkapı Hastanesi'ne sevkimiz çıktı. Biz hastaneden tahlil sonuçlarını ve Epikriz raporlarını aldım. Oradaki doktorlar rapora baktıklarında çocuğumun hastanedeki 5'inci gününde yani taburcu olacağımız gün nefessiz kaldığını ve kalbinin durduğunu, daha sonra yapılan kalp masajıyla hayata döndüğünü ve beyinde hasar oluştuğunu söylediler. Ben de doğum yaptığımız hastanedeki doktoru arayarak bunları bana neden söylemediğini sordum. Geçiştirmeye çalıştı. Sonra duydum ki benim bebeğimle ilgilenen hemşirenin işine son vermişler. Ben çocuğumun ölümünde hastanenin büyük ihmali olduğunu düşünüyorum. Hastaneye dava açtım. Elimde raporlar var şahidimiz var. Ben yetkililerin bana yardımcı olmalarını istiyorum. Ben yandım başkası yanmasın."